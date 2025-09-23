خبرگزاری کار ایران
۲۰ آبان؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم اقوام ایرانی

۲۰ آبان؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم اقوام ایرانی
آخرین مهلت ارسال آثار به دومین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، دبیرخانه دومین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی آخرین مهلت ارسال آثار به این رویداد را ۲۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد.

این مهلت که به دلیل وقوع و شرایط اجتماعی ناشی از جنگ ۱۲ روزه تمدید شده بود، بنا بر اطلاعیه دبیرخانه جشنواره دیگر تمدید نخواهد شد و این رویداد همزمان با روند دریافت آثار، فعالیت‌های اجرایی خود را دنبال خواهد کرد.

دوره دوم جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی که توسط موسسه فرهنگی هنری "فصل هنر" طراحی و اجرا می شود، با نگاه و تمرکز ویژه بر اهمیت همبستگی ملی، کشف استعدادهای بومی مناطق قوم‌نشین و آثار فاخری که در سایر جشنواره‌های ملی و بین‌المللی فرصت حضور پیدا نکرده‌اند، در پنج بخش اصلی؛ سینمای ایران، فیلم کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن و فیلمنامه برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی جشنواره به نشانی www.aghvamfilm.com مراجعه کنند و یا با شماره تماس ۰۹۲۰۶۳۶۴۶۲۶ تماس بگیرند.

