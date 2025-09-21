کارگروه اجرایی رویداد جایزه جهانی امام خمینی(ره) برگزار شد
نخستین جلسه کارگروه اجرایی برگزاری جایزه جهانی امام خمینی(ره) با حضور حسین دیوسالار معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این جلسه با هدف هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد مهم، با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شد.
دیوسالار ضمن تشریح وظایف هر یک از حوزههای اجرایی، بر نقش راهبردی رسانهها در معرفی و تبیین ابعاد شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و این رویداد تأکید کرد.
وی همچنین بر اهمیت توجه به شخصیت والا و ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برنامهریزی دقیق برای کمیته استقبال از میهمانان خارجی، هماهنگیهای لازم در حوزه تبلیغات و دعوت از مسئولان ارشد فرهنگی و سیاسی و همچنین بهرهگیری از ظرفیت رسانه ملی و مراکز دانشگاهی تأکید کرد.
نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی(ره) به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نیمه دوم آذرماه جاری در بخشهای مختلف علمی، پژوهشی و با تقدیر از منتخب آثار نویسندگان و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.