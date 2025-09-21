خبرگزاری کار ایران
۳ جایزه جشنواره تئاتر سله ایتالیا برای نماینده ایران
پرفورمنس نمایش «دلاو» (the love) به نویسندگی و کارگردانی جعفر مهیاری؛ ۳ جایزه اصلی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی «sele teatero fest» ایتالیا را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا،  بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی «sele teatero fest» که بخشی از چهل و یکمین جشنواره سله دورو در جنوب ایتالیا است، هرساله در ماه سپتامبر برگزار می‌شود و در این دوره نمایش «دلاو» اثر جعفر مهیاری به عنوان نماینده ایران در این رویداد بین‌المللی حضور داشت. 

این پرفورمنس- نمایش پس از اجرا در این جشنواره به انتخاب هیات داوران بین المللی این رویداد نمایشی، موفق به دریافت تندیس بهترین نمایش، بهترین کارگردانی و بهترین طراحی صحنه از بیست و هفتمین دوره این جشنواره شد. 

بر اساس اعلام هیات داوران این جشنواره متشکل از جوکه البرس از هلند، کوینتو رومانیولی از ایتالیا، یوناس بوزیلیاوسکاس از لیتوانی و سیلویا بارتاکووا کومارومیوا از اسلواکی؛ جایزه بهترین کارگردانی و طراحی صحنه به جعفر مهیاری کارگردان و طراح صحنه این نمایش اهدا شد و جایزه بهترین نمایش به کمپانی تئاتر و فیلم زندگی از ایران تعلق گرفت. 

نمایش «دِلاو» روایتگر داستان مردی است که زندگی روزمره‌اش او را به هیچ مبتلا کرده و تابوهای روزگار برای او تبدیل به آوردگاهی از محدودیت‌های پنهان شده‌اند، ناگهان پدیده عشق او را از مسیر تکراری‌اش جدا می‌کند و به سوی تحولی عظیم نزدیک می‌سازد. این اثر، پرفورمنسی مبتنی بر بدن و حرکات نمایشی است، که همراه با موسیقی زنده، روایت می‌شود. 

سایر عوامل این نمایش عبارتند از؛ دستیار، برنامه‌ریز و امور بین‌الملل: حمیده برمخشاد، نوازنده سنتور: جعفر مهیاری، نوازنده دف: آرمین رستگاری، طراح پوستر: مهدی رایگانی و مشاور کارگردان و رسانه: محمود نورایی، که با حمایت و نظارت مؤسسه فرهنگی‌هنری برمخ (مهشید برمخشاد) در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی sele teatero fest ایتالیا روی صحنه رفت. 

نمایش «دلاو» پیش از این در سال ۲۰۱۷ در تئاتر نیونرپلاتس شهر وورزبورگ آلمان، در سال ۲۰۱۹ در تئاتر لی کاربون شهر لیون و در خرداد ۱۴۰۱ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه رفته است. 

