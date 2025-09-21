به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فهرست جدیدترین سریال‌ها، برنامه‌ها و رئالیتی‌شوهای آینده فیلم‌نت اعلام شد. این محصولات در مراحل مختلف پیش تولید، تولید و آماده پخش هستند. همچنین تا پایان سال نزدیک به ۱۵ فیلم سینمایی مطرح در ژانرهای مختلف در بخش سینما آنلاین فیلم‌نت اکران خواهد شد.

سریال‌های جدید فیلم‌نت فصل دوم «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی، تهیه‌کنندگی محمدرضا صابری، «برتا؛ داستان یک اسلحه…» به کارگردانی امیرحسین ترابی، تهیه‌کنندگی کامران حجازی، «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان زاده، تهیه‌کنندگی کاظم دانشی، «بی عاطفه» به کارگردانی کمال تبریزی، تهیه‌کنندگی محمدصادق میرکریمی، «جزیره پنجم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی همایون اسعدیان، «اعتراف می‌کنم»، «یَل» به کارگردانی جمشید محمودی، تهیه‌کنندگی نوید محمودی، «بیست و یک» به کارگردانی بهنام بهزادی، تهیه‌کنندگی حسن علیزاده و میثم نورانی، «هزارتو» به کارگردانی علی هاشمی، تهیه‌کنندگی سجاد قافله باشی، «بچه زرنگ» به تهیه‌کنندگی حامد جعفری هستند.

همچنین برنامه‌ها و رئالیتی‌شوهایی که در برنامه آینده فیلم‌نت تعریف شده‌اند عبارتند از فصل چهارم «شب آهنگی» به کارگردانی و اجرای حامد آهنگی، تهیه‌کنندگی محمدرضا صابری، «انجمن اشباح» به کارگردانی، تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا علیمردانی، «شاه گل» به کارگردانی و اجرای مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی، «پرسونا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای امیرعلی دانایی، «استند آپ ابوطالب» به کارگردانی و اجرای ابوطالب حسینی، تهیه‌کنندگی رامبد جوان، «شاهکار» به کارگردانی و اجرای مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی، «قصه ها» و «بچه سینما».

همچنین فیلم‌نت تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ طرح تخفیف ۵۰ درصدی را برای خرید و تمدید اشتراک ۶ ماهه و یک‌ساله در نظر گرفته است.

