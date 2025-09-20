خبرگزاری کار ایران
اسامی فیلم‌های بخش پویانمایی ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

اسامی فیلم‌های بخش پویانمایی ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد
اسامی فیلم‌های پویانمایی بخش مسابقه ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بر اساس گاه‌شمار، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش پویانمایی مسابقه ملی این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ ایستاده بر آستانه/ ایمان ابیلی/ تهران، ۲ـ بر فراز ابرها/ مهدی برق ‌زدگان / همدان، ۳ـ بی ام و ۲۰۰۲/ میرعلی حسینی اصلی / تهران، ۴ـ تیمچه اساطیر/ فاطمه جعفری و فریبا کوهنجانی/ اصفهان، ۵ـ چاوک/ هژیر اسعدی/ سنندج (راه یافته مستقیم از هفتاد و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان تبریز ـ سهند)، ۶ـ چینی گل سرخی/ روزبه شمشیری/ تهران، ۷ـ  داستان دژبان/ محبوبه لکهائی و مریم لکهائی/ تهران، ۸ ـ داستانی برای محسن/ مجتبی ترکی/ تهران، ۹ـ در ستایش یک رنگ/ مسعود قدسیه/ تهران، ۱۰ـ در واپسین سالیان عمر/ میناسادات آیت‌‌اللهی/ قم، ۱۱ـ سگ/ سوگند وطن‌خواه/ ساری،  ۱۲ـ  سیگار/ علی اصغر باقرزاد/ ارومیه، ۱۳ـ شال سرخ/ مقداد جعفرزاده/ محمودآباد، ۱۴ ـ قفس/ حمیده متولی‌‌زاده/ اصفهان، ۱۵ـ مرغسانان/ سارا علی‌مرادی/ اصفهان، ۱۶ـ ممنونم دکتر فارسی/ سمانه شجاعی/ تهران، ۱۷ـ نی/ مانا مستاجر حقیقی/ تهران، ۱۸ـ هدیه‌ای برای فردا/ علیرضا پورشکوری/ تهران، ۱۹ـ وزن مقدس/ فرنوش عابدی و نگاه فردیار/ تهران، ۲۰ـ یک داستان سیاه و سفید/ محمدمهدی قاضی‌‌زاده/ تهران.

اسامی اعضای هیأت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.

