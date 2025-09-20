خبرگزاری کار ایران
پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود

پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود
پویش رسانه‌ای مردمی «سرباز وطنم» با هدف ترویج وحدت ملی و بازخوانی مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی با شعار «دفاع مقدس، اتحاد مقدس»، از ۲۸ شهریور تا ۵ مهرماه در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، پویش «سرباز وطنم» با شعار «دفاع مقدس، اتحاد مقدس» و پیام محوری «سربازی وطن فقط لباس نیست؛ هر شغل و کنش مسئولانه، سربازی است» طراحی شده و از شهروندان دعوت می‌کند تا در قالب ویدئو‌های کوتاه ۲۰ تا ۳۰ ثانیه‌ای در این پویش مشارکت کنند.

در این طرح، علاقه‌مندان می‌توانند جمله «من ...، سرباز وطنم» (برای نمونه: «من دانش‌آموزم، سرباز وطنم») را در ویدئوی خود بیان کرده و با هشتگ‌های #سرباز_وطنم #هفته_دفاع_مقدس #ایران_قوی #ایران_عزیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. همچنین امکان ارسال آثار از طریق شناسه @sarbaze_vatanam در پیام‌رسان بله فراهم شده است.

آثار منتخب در شبکه‌های اجتماعی رسمی پویش، بازنشر خواهند شد. افزون بر این، در قالب این برنامه سرودی با شعری از قاسم صرافان و اجرای گروهی نوجوانان آماده شده که همزمان با آغاز سال تحصیلی در اول مهرماه رونمایی و منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان برای مشارکت یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۱۸۳۷ تماس بگیرند.

