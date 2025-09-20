«زیبا صدایم کن» در جشنواره فیلم ورشو
فیلم «زیبا صدایم کن» در جشنواره بین المللی فیلم ورشو به نمایش در می آید.
به گزارش ایلنا، فیلم «زیبا صدایم کن»، به کارگردانی رسول صدر عاملی و تهیهکنندگی سید مازیار هاشمی، در نخستین نمایش بین المللی، در بخش «آنیموس: سینما و ارزش ها» در چهل و یکمین جشنواره فیلم ورشو به روی پرده میرود.
این جشنواره که یکی از رویدادهای رقابتی غیر موضوعی و به اصطلاح قدیم، رده الف، در تقویم فیاپف محسوب میشود، از تاریخ ۱۸ تا ۲۷ مهر ماه سال جاری در کشور لهستان برگزار خواهد شد.
فیلم «زیبا صدایم کن» که در جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرده بود، با نگاهی آزاد به رمانی به همین نام، به قلم فرهاد حسن زاده، ساخته شده و در شکل فیلمی شهری، موضوع شکاف بین نسلهایی را که گویی هیچ تصوری از یکدیگر ندارند، به تصویر میکشد – شکافی که شاید تنها با گفتگو، تاب آوری و درک متقابل از میان برود. بهره گیری از شهر تهران در مقام یکی از شخصیتهای پیش برنده، تلاقی نگاه واقعگرایانه و خیال شاعرانه و همچنین تاکید بر نگاه واقع بینانه به زنان مستقل نسل آینده از ویژگیهای اثر جدید رسول صدرعاملی محسوب میشود.
عوامل این فیلم که پخش بین المللی آن را شرکت ایریماژ به عهده دارد، عبارتند از:
فیلمنامه: آرش صادقبیگی، میلاد صدرعاملی، محمدرضا صدرعاملی
با اقتباس از رمان زیبا صدایم کن نوشتهی فرهاد حسن زاده
مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان | تدوین: بهرام دهقانی | موسیقی: کریستف رضاعی | مدیر پروژه: حسین هادیانفر | صداگذاری و ترکیب صدا: علیرضا علویان| طراح جلوههای بصری: فرید ناظر فصیحی | طراح چهره پردازی: عظیم فراین | طراح صحنه: امیرحسین قدسی | طراح لباس: هدی میرزایی | مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی | سرپرست گروه کارگردانی: درنا مدنی | مدیربرنامهریزی: ایمان توکلی | مدیر تدارکات: حیدر زرقومی | طراح جلوههای میدانی: آرش آقابیگ | دستیار اول کارگردان: مجید حقیقت | دستیار اول صحنه: رشید حسینی | هماهنگی تولید: کاظم نامنی | منشی صحنه: لادن رحمتی | دستیار اول فیلمبردار: هومن خلیلی | عکس: مجید طالبی | طراح نشان فیلم: ابراهیم حقیقی | طراح تیتراژ: حامد بارئی طبری | مدیرتبلیغات: آریان امیرخان | مدیر روابط عمومی: شیما غفاری، فیلمبردار پشت صحنه:
حامدمقدسی | نرگس صلاح ورزی
ساخت تیزر: مهسا علیپور