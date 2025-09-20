سپاه اجازه کاوش در محدوده خود برای ثبت جهانی قلعه فلک الافلاک را صادر کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، قلعه و تپه فلک الافلاک با وجود برخورداری از ارزش های ثبت جهانی به دلیل ناکافی بودن کاوش های باستان شناختی و مطالعات علمی از پرونده ثبت جهانی دره خرم آباد و محوطه های پیش از تاریخی این استان بازماند.

یونسکو ثبت جهانی قلعه و تپه فلک الافلاک را مشروط به تکمیل کاوش های باستان شناختی و انتشار مطالعات علمی مرتبط با آن موکول و اعلام کرد که تپه و قلعه فلک الافلاک می تواند پس از انجام شروط تعیین شده به پرونده ثبت جهانی شده دره خرم آباد افزوده شود.

عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با اعلام آغاز کاوش های باستان شناسی در تپه قلعه فلک الافلاک خرم آباد با همکاری سپاه لرستان به ایلنا گفت: بعد از ثبت جهانی پرونده غارهای دره‌ خرم‌آباد، استاندار لرستان دستور داد شورای عالی راهبردی استانداری با عنوان شورای عالی ثبت جهانی با هدف نظام مسایل و رفع مشکلات پسا ثبت جهانی در استان تشکیل شود.

او افزود: ذیل شورای راهبردی استانداری در موضوع ثبت جهانی دره خرم آباد کارگروهی متشکل از مدیران دستگاه های اجرایی، معاونین استاندار، نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان میراث‌فرهنگی تشکیل شد تا در برنامه ریزی های گردشگری دره خرم آباد و حفاظت از این مجموعه جهانی انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان درباره وضعیت دره خرم آباد پس از ثبت جهانی این اثر افزود: در حوزه زیرساخت‌ها و مسیرهای دسترسی به غارهای ثبت جهانی شده خرم آباد در حال فعالیت هستیم. در کنار این اقدامات، تکمیل موزه باستان‌شناسی فلک‌الافلاک را نیز که از کارهای بسیار مهم است را در دستور کار قرار داده ایم.

عطا حسن پور اعلام کرد: کاوش های باستان شناختی در تپه فلک الافلاک نیز صبح روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه سال ۱۴۰۴ به سرپرستی دکتر حمزه قبادی آغاز شد.

او گفت: یونسکو در پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد از ۷ جزء پرونده که ایران ارسال کرد ۶ جزء آن را که شامل محوطه های پیش از تاریخی و غارهای خرم آباد بود پذیرفت. اما از پذیرفتن تپه و قلعه فلک الافلاک برای ثبت در فهرست جهانی خودداری کرد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی استان لرستان تاکید کرد: یونسکو اعلام کرد که ثبت جهانی تپه و قلعه فلک الافلاک، مشروط به انجام کاوش‌های باستان‌شناسی و انتشار نتایج مطالعات در مجلات بین‌المللی می توان این قلعه را نیز در پرونده ثبت جهانی دره خرم آباد الحاق و قلعه فلک الافلاک نیز جهانی شود.

عطا حسن پور اعلام کرد: سال قبل تپه فلک الافلاک کاوش شده بود. اما نتایج کاو‌ش‌ها را منتشر نکرده بودیم. بنابراین یونسکو دوباره ثبت جهانی قلعه را منوط به تکمیل کاوش‌ها کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان لرستان افزود: یونسکو اعلام کرده است که تپه فلک‌الافلاک پتانسیل‌ های لازم را برای ثبت جهانی دارد. اما هنوز ارزش های آن اثبات نشده است و بنابراین باید با تداوم کاوش های باستان شناختی و انتشار گزارش کاوش ها در نشریات علمی معتبر جهان می توان این اثر را به عنوان جزء هفتم به پرونده دره خرم آباد الحاق و ثبت جهانی کرد.

حسن پور اعلام کرد: از روز پنجشنبه کاوش های تپه و قلعه باستانی فلک الافلاک خرم آباد با همراهی و همکاری بی‌نظیر مجموعه سپاه، توسط باستان شناس ها آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان لرستان درباره شیوه همکاری سپاه در آغاز کاوش های باستان شناختی قلعه خرم آباد گفت: مجموعه فلک‌الافلاک در محدوده سپاه قرار دارد و بنابراین با کمک و همراهی سپاه بود که تیم باستان شناسی در تپه فلک‌الافلاک و در محدوده سپاه مستقر شد و با کمک بی‌نظیر سردار باقری فرمانده سپاه لرستان توانستیم کاوش‌های باستان شناختی تپه و قلعه فلک الافلاک را آغاز کنیم.

او درباره مدت کاوش های باستان شناختی در تپه و قلعه فلک الافلاک گفت: کاوش های باستان شناختی از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده و تا سه هفته ادامه دارد. نتایج کاوش ها نیز در اسرع وقت تکمیل و در نشریات معتبر علمی منتشر و به یونسکو ارسال خواهد شد تا بتوانیم تپه و قلعه فلک الافلاک را نیز در پرونده ثبت جهانی شده دره خرم آباد ثبت جهانی کنیم.

