پخش سریال رویای ریحانه از شنبه ۲۹ شهریور از شبکه دو
پخش سریال رویای ریحانه به تهیه کنندگی احمد نوجوان و کارگردانی میثم حسن زاده (فصل اول ) و مسعود دهنوی ( فصل دوم ) از روز شنبه 29 شهریور از شبکه 2 آغاز می شود.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، مجموعه رویای ریحانه  با موضوع : فرزندآوری، خانواده، ازدواج ، تازه ترین محصول  خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است که با همکاری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخته شده است
 
داستان این مجموعه درباره  یک زایشگاه وقفی  است که در آستانه  تعطیلی  قرار دارد اما پزشکان و پرسنل  مجموعه تلاش دارند تا  از تعطیلی این زایشگاه جلوگیری کنند .
 این سریال  اپیزودیک در 26 قسمت ساخته شده و هر قسمت داستانی جداگانه دارد  و روایت سریال بر اساس سوژه‌های واقعی از خانواده‌های اصیل ایرانی نوشته شده و کوشیده است برکات و زیبایی‌های تولد و فرزندآوری را نمایش دهد 

 در این مجموعه تلویزیونی  بیش از 150 بازیگر  حضور دارند و هنرمندانی همچون. مریم کاویانی، رابعه اسکوئی،مه‌لقا می نوش‌زاد،  صحرا اسداللهی، نیلوفر شهیدی، هانیه غلامی ،مینا نوروزی،  ، رضا توکلی، بهار نوحیان، وحید مبصری، میلاد خزایی، مجتبی واشیان، حسنی قبادی ، زهرا باقرلو‌، علی غفاری، سیاوش چراغی پور، علی اوسیوند، حسن اسدی، علی زادمهر، محمدرضا رهبری ، محمدرضا حسینی بای ،محمد مختاری ،حشمت آرمیده، پانته‌آ کیقبادی، سعیده عرب به ایفای نقش پرداخته اند 

پخش قسمت اول  این مجموعه تلویزیونی  از شنبه 29 شهریور ساعت 21:15 از شبکه دوم سیما آغاز می شود.

انتهای پیام/
