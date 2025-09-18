پخش سریال رویای ریحانه از شنبه ۲۹ شهریور از شبکه دو
پخش سریال رویای ریحانه به تهیه کنندگی احمد نوجوان و کارگردانی میثم حسن زاده (فصل اول ) و مسعود دهنوی ( فصل دوم ) از روز شنبه 29 شهریور از شبکه 2 آغاز می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، مجموعه رویای ریحانه با موضوع : فرزندآوری، خانواده، ازدواج ، تازه ترین محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخته شده است
داستان این مجموعه درباره یک زایشگاه وقفی است که در آستانه تعطیلی قرار دارد اما پزشکان و پرسنل مجموعه تلاش دارند تا از تعطیلی این زایشگاه جلوگیری کنند .
این سریال اپیزودیک در 26 قسمت ساخته شده و هر قسمت داستانی جداگانه دارد و روایت سریال بر اساس سوژههای واقعی از خانوادههای اصیل ایرانی نوشته شده و کوشیده است برکات و زیباییهای تولد و فرزندآوری را نمایش دهد
در این مجموعه تلویزیونی بیش از 150 بازیگر حضور دارند و هنرمندانی همچون. مریم کاویانی، رابعه اسکوئی،مهلقا می نوشزاد، صحرا اسداللهی، نیلوفر شهیدی، هانیه غلامی ،مینا نوروزی، ، رضا توکلی، بهار نوحیان، وحید مبصری، میلاد خزایی، مجتبی واشیان، حسنی قبادی ، زهرا باقرلو، علی غفاری، سیاوش چراغی پور، علی اوسیوند، حسن اسدی، علی زادمهر، محمدرضا رهبری ، محمدرضا حسینی بای ،محمد مختاری ،حشمت آرمیده، پانتهآ کیقبادی، سعیده عرب به ایفای نقش پرداخته اند
پخش قسمت اول این مجموعه تلویزیونی از شنبه 29 شهریور ساعت 21:15 از شبکه دوم سیما آغاز می شود.