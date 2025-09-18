پخش سریال رویای ریحانه از شبکه دوم سیما

به گزارش روابط عمومی سریال، رویای ریحانه با موضوع: فرزندآوری، خانواده، ازدواج، تازه‌ترین محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخته شده است.

داستان این مجموعه درباره یک زایشگاه وقفی است که در آستانه تعطیلی قرار دارد اما پزشکان و پرسنل مجموعه تلاش دارند تا از تعطیلی این زایشگاه جلوگیری کنند.

این سریال اپیزودیک در ۲۶ قسمت ساخته شده و هر قسمت داستانی جداگانه دارد و روایت سریال بر اساس سوژه‌های واقعی از خانواده‌های اصیل ایرانی نوشته شده و کوشیده است برکات و زیبایی‌های تولد و فرزندآوری را نمایش دهد.

در این مجموعه تلویزیونی بیش از ۱۵۰ بازیگر حضور دارند و هنرمندانی همچون. مریم کاویانی، رابعه اسکوئی، مه‌لقا می‌نوش‌زاد، صحرا اسداللهی، نیلوفر شهیدی، هانیه غلامی، مینا نوروزی، ، رضا توکلی، بهار نوحیان، وحید مبصری، میلاد خزایی، مجتبی واشیان، حسنی قبادی، زهرا باقرلو، علی غفاری، سیاوش چراغی پور، علی اوسیوند، حسن اسدی، علی زادمهر، محمدرضا رهبری، محمدرضا حسینی بای، محمد مختاری، حشمت آرمیده، پانته‌آ کیقبادی، سعیده عرب به ایفای نقش پرداخته اند.

پخش قسمت اول این مجموعه تلویزیونی از شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دوم سیما آغاز می‌شود.

