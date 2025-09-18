بخش اجرایی جشنواره موسیقی جوان به خط پایان رسید/شانزدهمین روز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، شانزدهمین و آخرین روز این جشنواره روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با اختصاص به ساز گیتار و سازهای بادی در تالار رودکی برگزار شد.

قبل از شروع اجراها داوارن بخش گیتار متشکل از سیمون آیوازیان و علیرضا تفقدی در پشت صحنه حاضر شدند و با شرکت کنندگان این بخش دیدار و گفتگو کردند.

در حاشیه داوری‌ها علیرضا تفقدی، استاد و نوازنده گیتار کلاسیک و داور جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: این جشنواره به عنوان تنها جشنواره موسیقی کشور و با سابقه ۱۸ ساله، در کشف استعدادها موفق بوده است و حتی در مورد افرادی که استعداد معمولی داشتند نیز توانسته انگیزه‌ای ایجاد کند تا بیشتر تلاش کنند و شاید استعدادشان شکوفاتر شود. ماهیت جشنواره بسیار مهم است؛ زیرا برای افراد مستعد فرصتی برای نمایش هنرشان فراهم می‌کند و برای کسانی که به‌طور معمولی فعالیت می‌کنند و تنها علاقه‌مند به موسیقی هستند نیز تجربه‌ای خوب و اثرگذار است.

تفقدی تأکید کرد: در جریان این جشنواره هنرمندان با یکدیگر آشنا می‌شوند و همین آشنایی نیز تأثیرگذار و مهم است.

این داور جشنواره در پاسخ به این پرسش که «جشنواره ملی جوان چه میزان در جریان موسیقی کشور تأثیر داشته است؟» گفت: جریان موسیقی تنها با یک جشنواره شکل نمی‌گیرد. در کنار جشنواره، برگزاری کنسرت‌ها، دعوت از هنرمندان خارجی، حضور هنرمندان ایرانی در برنامه‌های بین‌المللی و سایر اقدامات نیز باید انجام شود تا در مجموع جریان موسیقی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. جشنواره به‌تنهایی نمی‌تواند اتفاقی ویژه رقم بزند، اما بودن آن از نبودنش بهتر است؛ حتی اگر تأثیرش بر جریان موسیقی کم باشد.

تفقدی با اشاره به تجربه داوری چندین‌ساله خود در جشنواره و در خصوص سطح کیفی آثار گفت: سطح کیفی آثار در سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشته و تقریباً ثابت باقی مانده است. دلیل این موضوع آن است که نیازی به رقابتی‌تر شدن جشنواره احساس نشده و بنابراین سخت‌گیری بیشتری در داوری‌ها صورت نگرفته است. به همین دلیل اختلافات کوچک میان شرکت‌کنندگان چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

این استاد ساز گیتار گفت: جشنواره موسیقی جوان باعث افزایش گرایش جوانان به ساز گیتار شده است. هرچند درباره سازهای دیگر اطلاعات دقیقی ندارم، اما گیتار یکی از سازهایی است که بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در آن رقابت می‌کنند. گیتارسازی است که همه اقشار جامعه می‌توانند آن را یاد بگیرند، برخلاف پیانو که از نظر مالی نیاز به هزینه بیشتری برای تهیه دارد. گیتارسازی در دسترس است و همین موضوع موجب استقبال گسترده از آن شده است.

تفقدی در پایان با اشاره به تغییرات تاریخ برگزاری جشنواره در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های گذشته شرکت‌کنندگان نسبت به تاریخ برگزاری جشنواره و زمانی که برای تمرین داشتند آگاهی کافی نداشتند. بنابراین لازم است زمان برگزاری جشنواره زودتر اطلاع‌رسانی شود تا هنرمندان جوان فرصت بیشتری برای تمرین داشته باشند. همچنین طراحی و انتشار پوسترها و تبلیغات بیشتر می‌تواند کمک کند تا در آموزشگاه‌ها نصب شوند و هنرجویان با دیدن آن‌ها از زمان برگزاری مطلع شوند و در جشنواره شرکت کنند و جشنواره نیازمند تبلیغات بیشتر است.

در خلال اجراهای دیروز محمد اله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و امیرعباس ستایشگر قائم مقام مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان دیدار و کفتگو کردند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان روز شنبه ۲۹ شهریورماه با معرفی نفرات برگزیده در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد.

انتهای پیام/