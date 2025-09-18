خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه «پاتوق گرین دِیز» برگزار می‌شود/۳۱هنر به مثابه درمان

نمایشگاه «پاتوق گرین دِیز» به کیوریتوری سیمین بایرامی و اهتمام مرکز توانبخشی اعصاب و روان ذهن زیبا (تهران) در تاریخ ۴ الی ۱۰ مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود

 به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان «پاتوق گرین دِیز» برگزار می‌شود. 

این نمایشگاه که به کیوریتوری سیمین بایرامی و اهتمام مرکز توانبخشی اعصاب و روان ذهن زیبا (تهران) در تاریخ ۴ الی ۱۰ مهر ۱۴۰۴ در نگارخانه شیث برگزار می‌شود، شامل مجموعه آثار تجسمی از قبیل سفال، نقاشی روی سنگ، خطاطی، کلاژ و تصویرسازی از مددجویان اعصاب و روان این مرکز است. 

سیمین بایرامی (هنردرمانگر و مربی هنر مرکز توانبخشی ذهن زیبا) در گفتگو با محبوبه ربانی (روابط عمومی این نمایشگاه) دربارۀ چگونگی نمایشگاه اینگونه گفته است: 

هنر و ادبیات دو مقوله‌ای هستند که اگر به سمت درمان برده شود نقش مهم و بسزایی در بهبود بیماران اعصاب و روان خواهد داشت. هنردرمانی با استفاده از خلق هنر از طریق نوشتن، طراحی و نقاشی، موسیقی، مجسمه‌سازی و همراهی دلسوزانه با مددجو به آنان کمک می‌کند احساساتشان را بیان کنند، رنج‌هایشان را پردازش کنند و سطح اضطراب و افسردگی را کاهش دهد. علاوه بر آن حس کرامت و ارزشمندی را به آنان منتقل می‌کند. 

در این مسیر است که اهمیت درمانگری هنر در کنار درمان‌های دارویی و تراپی در راه رسیدن به حال خوب اینگونه افراد کاملاً مشخص و قابل مشاهده است. داشتن روحیۀ بالا و امید به زندگی مسأله‌ای است که مرکز توانبخشی ذهن زیبا برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل است و در این جهت اقدامات قابل ملاحظه‌ایی را تاکنون انجام داده است. 

در همین راستا با توجه به آموزش‌ها و تمرین‌های انجام‌شده با بیماران این مرکز و پیشرفت قابل توجهی که هم در خلق آثار با کیفیت و هم رضایت خاطری که در وضعیت روحی مددجویان مشهود است اقدام به برگزاری این نمایشگاه کردیم. از ویژگی‌های مهم این آثار که همراه با موسیقی زنده اجرا شده‌اند، می‌توان به رنگ‌گذاری‌های آزاد و سرشار از حس، غیر تقلیدی و خلاقانه بودن آن‌ها اشاره کرد. "

لازم به ذکر است مجری طرح نمایشگاه «مرکز توانبخشی اعصاب و روان ذهن زیبا» و طراح پوستر محمد اکبری است. 

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از آثار نمایشگاه «پاتوق گرین دِیز» از ۴ الی ۱۰ مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در نگارخانه شیث حضور به‌هم رسانند. 

نشانی نگارخانه: تهران، چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد شرقی

