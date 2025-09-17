در آستانه پخش سریال «پسران هور»؛
فیلم سینمایی «اشک هور» در قطعه شهدا اکران میشود
در آستانه پخش تلویزیونی سریال «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری نسخه سینمایی این اثر در مزار شهید ابراهیم هادی اکران میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه؛ سریال «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی مجتبی فرآورده پس از پایان مراحل فنی به زودی روی آنتن تلویزیون میرود.
این سریال روایت متفاوتی از قرارگاه سری نصرت است که شهید علی هاشمی آن را بنا نهاد.
اکران نسخه سینمایی این سریال پنجشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷ و ۱۹ در قطعه ۲۶ بهشت زهرا روبهروی مزار شهید ابراهیم هادی انجام خواهد شد.
سریال «پسران هور» در مرکز سریال سوره تولید شده و محصول سیمافیلم است که به زودی از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.