به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اقدامات اسپانیا در مخالفت با جنایات اسرائیل در غزه و لغو دو قرارداد ۸۲۰ میلیون دلاری خود با شرکت نظامی اسرائیلی «البیت» و قرارداد ۲۷۸ میلیون دلاری با شرکت «رافائل»، پدرو سانچز (نخست‌وزیر اسپانیا) اعلام کرده که از این به بعد استفاده از بنادر و حریم هوایی کشورش برای ارسال محموله‌های سلاح به اسرائیل ممنوع بوده و جلوی ورود هر کسی را که «مستقیماً در نسل‌کشی مشارکت کرده» به کشورش می‌گیرد. فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا نیز رنج انسان‌ها در غزه را هم غیرقابل وصف دانست.

گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا نیز در سخنانی در حمایت از مردم فلسطین گفته است من تابعیت ایتالیا دارم و یک شهروند اروپایی محسوب می‌شوم اما اگر اروپا همچنان از بمباران غزه حمایت کند، تابعیت ایتالیاتی خودم را رها خواهم کرد، چراکه می‌خواهم شهروند آزاده باشم.

برزیل یورش زمینی اسرائیل به غزه را هم به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفت: دولت برزیل به شدت «تشدید تنش‌ها و تهاجم اسرائیل به غزه» را محکوم کرده و آن را نقض جدی قوانین بین‌المللی و بشردوستانه می‌داند.

بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک نیز اظهار کرد که دیگر نمی‌توان در مورد اتفاقات غزه سکوت کرد. او تأکید کرد که این کشور از هر تحریمی که اتحادیه اروپا علیه اسرائیل پیشنهاد بدهد بدون هیچ بهانه‌ای حمایت خواهد کرد.

مایکل دی هیگینز رئیس جمهور ایرلند نیز اظهار کرد که اسرائیل و کشورهایی به او سلاح می‌رسانند باید از سازمان ملل اخراج شوند. از همین الان دیگر نباید درخصوص قطع روابط اقتصادی با مرتکبین این جنایت‌ها علیه برادرانمان تردید کنیم.

همچنین گروهی متشکل از ۳۲۵ سفیر و مقام پیشین اتحادیه اروپا در نامه‌ای از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته‌اند به دلیل اقدامات اسرائیل در غزه و سیاست‌های اشغالگرانه‌اش، علیه اسرائیل تحریم‌هایی وضع کند.

دیپلمات‌های پیشین اروپایی نیز در این نامه همچنین از آمریکا خواسته‌اند «تصمیماتی را که مانع گفت‌وگو میان نمایندگان رسمی فلسطین و سازمان ملل در مجمع عمومی شده، لغو کند».

حتی در دل سرزمین‌های اشغالی این روزها اعتراضات گسترده‌ای علیه نتانیاهو و سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌اش در جریان است. به تازگی ویدئویی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که در آن بخشی از معترضان به تداوم جنگ علیه غزه که مقابل اقامتگاه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تجمع کرده بودند، شروع به حرکت به سمت دفتر نخست‌وزیر کردند.

حجم ویدیو: 3.87M | مدت زمان ویدیو: 00:00:19 دانلود ویدیو

نتانیاهو در دادگاه هم از انتقادها در امان نیست، به تازگی ویدئویی از دادگاه نخست‌وزیر اسرائیل منتشر شده که در آن صدای معترضانی شنیده می‌شود که معتقدند او برای نجات از زندان حاضر است اسرا را قربانی کند.

حجم ویدیو: 2.3M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37 دانلود ویدیو

سیاست‌های جنگ‌طلبانه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی حتی صدای سربازان اسرائیلی را هم در آورده است. در ویدئویی که به تازگی در فضای رسانه‌ای منتشر شده سربازان اسرائیلی در جریان جلسه پارلمان در مورد افزایش خودکشی در ارتش، انبوهی از داروهای روانپزشکی را روی میز ریختند.

حجم ویدیو: 3.08M | مدت زمان ویدیو: 00:00:44 دانلود ویدیو

جدا از اعتراضات شکل گرفته که این روزها در دل سرزمین‌های اشغالی و جامعه اسرائیل جریان دارد، نگرانی صهیونیست‌ها از شکل‌گیری نگاهی تازه و عمیق در نسل تازه یهودیان است. روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اشاره به فریاد «Free Palestine» هانا آینبایندر (بازیگر ۳۰ ساله یهودی) هنگام دریافت جایزه اِمی آورده است: اظهارات این بازیگر نشان‌دهنده تغییری عمیق در نگاه یهودیان جوان آمریکایی به اسرائیل در مقایسه با نگاه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های‌شان است.

ماجرا آنجا جالب‌تر می‌شود که آینبایندر در صحبت‌هایش می‌گوید که وظیفه او «به عنوان یک یهودی این است که بین یهودیان و دولت اسرائیل تفکیک انجام دهد.»

در حال حاضر، روز به روز به تعداد یهودیان هالیوود که احساس می‌کنند باید به طور علنی از اسرائیل اعلام برائت کنند، افزوده می‌شود. آنها می‌خواهند از خود و دین‌شان در برابر دولتی که معتقدند به آنها آسیب می‌رساند، محافظت کنند.

در مقابل همانطور که در روزهای قبل بارها در اخبار متعدد به آن اشاره شده، سران کشورهای عرب‌زبان پس از حمله اسرائیل به قطر در اجلاس دوحه نتوانستند به ابتکاری عملی برای مقابله با اسرائیل برسند و نتیجه این نشست فوق‌العاده در حدی ناامیدکننده بود که حسن هاشمیان کارشناس شبکه بی‌بی‌سی نیز آن را فاقد دستاوردی می‌داند که بتواند موازنه‌ای در برابر اسرائیل ایجاد کند. هاشمیان در گفت‌وگویی با این شبکه تصریح کرد: حقارتی که امروزه رهبران عرب پیدا کرده‌اند، در تاریخ جهان عرب بی‌سابقه است!

مصطفی البرغوثی، کارشناس الجزیره نیز در سخنانی خطاب به کشورهای اسلامی اظهار کرد: وقت حرف گذشته، نوبت تحریم، بایکوت و لغو عادی‌سازی روابط با اسرائیل است!

حجم ویدیو: 14.42M | مدت زمان ویدیو: 00:03:21 دانلود ویدیو

انتقاد از کشورهای عربی تنها مربوط به کارشناسان، شخصیت‌های برجسته دنیای سیاست و... نمی‌شود. حتی در فضای مجازی نیز بسیاری از کاربران عادی اجلاس دوحه و نتیجه نشست کشورهای عربی را مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را بی‌نتیجه و نمایشی دانسته‌اند.

نتیجه سکوت کشورهای عربی را حتی در سخنان تازه نتانیاهو نیز به وضوح دید. او در تازه‌ترین اظهاراتش مدعی حمایت مالی قطر از حماس شده و تأکید کرده است: این حق اسرائیل است که به افرادی حمله کند که به او حمله کرده‌اند و تل‌آویو همین کار را کرد.

کاریکاتور جدید کمال شرف درباره حمله به قطر: بیانیه در برابر موشک!

در سایه انفعال تاریخی کشورهای منطقه تلاش صهیونیست‌ها برای اشغال غزه همچنان با حمایت آمریکا ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر امورخارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا در سفرش به سرزمین‌های اشغالی، به بازدید حفاری‌ها و تونل‌های احداث شده صهیونیست‌ها در زیر مسجدالأقصی رفت و حتی به صورت نمادین اقدام به مشارکت در حفاری زیر این مکان مقدس مسلمانان کرد. تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به تازگی گزارش داد که تدریجی بودن عملیات اشغال کامل شهر غزه، به درخواست واشنگتن بود. الجزیره با انتشار نقشه‌‌ای از وضعیت غزه گزارش کرد که ۷۷.۲۸ درصد از مساحت این منطقه به «مناطق خطرناک» تبدیل شده و تنها ۲۳ درصد از مساحت باقی‌مانده برای اسکان حدود ۲ میلیون آواره فلسطینی در نظر گرفته شده تا مجبور به حرکت به‌سمت جنوب غزه شوند.

حجم ویدیو: 10.11M | مدت زمان ویدیو: 00:01:28 دانلود ویدیو

پیام بچه ها به بچه های فلسطینی

حجم ویدیو: 21.98M | مدت زمان ویدیو: 00:00:59 دانلود ویدیو

صحنه‌های دلخراش از حمله رژیم صهیونیستی به خودروی آوارگان در غزه

حجم ویدیو: 0.67M | مدت زمان ویدیو: 00:00:12 دانلود ویدیو

تصاویری از آوارگی اجباری مردم از شهر غزه به مناطق مرکزی و جنوبی

حجم ویدیو: 19.46M | مدت زمان ویدیو: 00:00:56 دانلود ویدیو

بانوی سالخورده فلسطینی: تا آخرین قطره خونم در غزه می‌مانم

