به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنواره ملی موسیقی جوان را باید یکی از رویدادهای مهم کشور دانست که امسال هجدهمین دوره آن با دبیری حمیدرضا اردلان، در تهران و تالار رودکی برگزار شد.

این رویداد هرساله توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

البته که این «جشنواره» را نباید با عنوانش شناخت و شاید بهتر بود مسئولان و متخصصان فن نام بهتری جز جشنواره برای این رویداد در نظر می‌گرفتند. به هرحال این رویداد به رده های سنی پایین تا دسته جوانان تعلق دارد و بخش‌های مختلف و متعدد آن، توسط استادان و پیشکسوتان در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در واقع باید گفت در جشنواره موسیقی جوان رقابتی به شکل مرسوم دیگر جشنواره‌ها، در کار نیست و شرکت‌‌کنندگان صرفا هنرجویان و نوازندگانی هستند که در آزمون‌هایی با رپرتوارهای مشخص شرکت می‌کنند. این اتفاق در ارتقا کیفی آموزش و فعالیت آنها موثر است. از سوی دیگر جشنواره موسیقی جوان را باید محل استعدادیابی در قالب علمی و آکادمیک دانست. حال اینکه این رویداد چقدر موفق بوده سوالی است که دیگران و منتقدان و مدرسان باید درباره‌اش نظر دهند. از طرفی شاهد هستیم که تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان دوره‌های اول و میانی این رویداد حال جزو نوازندگان حرفه‌ای هستند یا به عنوان داور با عوامل برگزاری همکاری دارند.

جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان از روز ۱۱ شهریورماه آغاز و تا ۲۶ شهریورماه ادامه یافت.

در مرحله نخست جشنواره امسال ۱۶۴۰ نفر شرکت کردند که از این میان ۸۴۰ نفر در بخش موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ نفر در بخش موسیقی کلاسیک و ۴۴۹ نفر در موسیقی نواحی حضور داشتند. از این تعداد بعد از داوری اولیه؛ ۲۱۷ نفر در بخش دستگاهی، ۲۷۲ نفر در بخش نواحی و ۱۱۶ نفر در بخش کلاسیک به مرحله پایانی رسیدند.

در بخش آهنگسازی، ساز ویولن ایرانی و پیانوی ایرانی، رقابت‌ها تک‌مرحله‌ای بوده و مقام‌ها در همان مرحله نخست مشخص شد که در اختتامیه جشنواره اعلان می شوند.

در نهایت طی آخرین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به تاریخ بیست و ششم شهریورماه، نوازندگان سازهای گیتار، سازهای بادی شامل هورن، ترومبون، ترومپت، فلوت، کلارینت و ریکوردر در حضور هیات داوران هر بخش به روی صحنه رفتند و نواختند.

در ادامه به برخی از اجراهای هجدهمین جشنواره موسیقی جوان نگاهی خواهیم داشت.

حضور مرتضی عیان روی صحنه پس از سه دهه

یکی از اتفاقات ویژه در جشنواره امسال نوازندگی مرتضی عیان (تنبک‌نواز و مدرس پیشکسوت موسیقی) بود. او طی این اتفاق بعد از سی و سه سال روی صحنه رفت و به یاد بهمن رجبی که در روزهای گذشته، دارفانی را وداع گفت، نواخت.

حجم ویدیو: 59.44M | مدت زمان ویدیو: 00:02:45 دانلود ویدیو

اجرای مرتضی اعیان پس از سی‌ و سه سال دوری از صحنه

در اینباره باید گفت؛ مرتضی اعیان، که کنسرت قبلی او در سال ۱۳۷۱ همراه با گروه دستان در برج آزادی ثبت شده، در تالار رودکی دوباره مقابل جوانان و داوران نشست.

او پیش از اجرا گفت: ۲۵ روز است که دست به ساز نزده‌ام و آمادگی کامل ندارم. جوانان امروز تکنیک‌های بسیار بالایی دارند و ما دیگر در مقابلشان حرفی برای گفتن نداریم. تنها چند جمله ساده را می‌نوازم.

درگذشت ماموستا یاسینی در میانه جشنواره

از دیگر اتفاقاتی که تاسف هنرمندان، استادان و شرکت‌کنندگان و دوست‌داران دف را برانگیخت درگذشت ماموستا سیدعلاالدین یاسینی داور بخش موسیقی کردستان و ساز دف جشنواره جوان امسال بود. او در دهمین روز این رویداد به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

حمیدرضا اردلان دبیر این دوره از جشنواره موسیقی جوان، درباره جایگاه مرحوم یاسینی گفت: او استاد بی بدیل الحان خانقاهی و مقام‌های دف بود. کسانی که به این درجه از تسلط، دانایی و معرفت در حوزه آئین های خانقاهی می رسند تعدادشان در استان کردستان و شهرهای وابسته به دیگر استان‌هایی که شهرهاى کرُدنشین دارد، بسیار محدود است و استاد یاسینی یکی از معدود افراد شاخص این عرصه بود.

حجم ویدیو: 6.77M | مدت زمان ویدیو: 00:01:20 دانلود ویدیو

حضور زنده‌یاد سیدعلاالدین یاسینی در جشنواره ملی موسیقی جوان/او را یکی از مهمترین دف‌نوازان مقامی حال حاضر کشور می‌دانند

نگاهی به اجراهای شرکت‌کنندگان جشنواره، در روزهای مختلف

حجم ویدیو: 6.58M | مدت زمان ویدیو: 00:01:14 دانلود ویدیو

نگاهی به اجراهای اولین روز از جشنواره ملی موسیقی جوان

در اولین روز از جشنواره هجدهم که با حضور حمیدرضا اردلان(دبیر جشنواره)، اسحاق شکری(مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و مدیر اجرایی جشنواره) در تالار رودکی برگزار شد و نوازندگان و خوانندگان در بخش موسیقی آذربایجان در حضور هیات داوران متشکل از ایمران حیدری، شهریار صدیق، حسین ملکی زاده و امیر راستبد در سه رده سنی به روی صحنه رفتند و رپرتوار سازی و آوازی خود را اجرا کردند.

حجم ویدیو: 7.29M | مدت زمان ویدیو: 00:01:22 دانلود ویدیو

نگاهی اجمالی به اجراهای دومین روز از جشنواره موسیقی جوان

فضل‌الله دهقان، عضو هیأت داوران بخش موسیقی مازندران، با اشاره به برگزاری ۱۷ دوره قبلی این جشنواره گفت: جشنواره ملی موسیقی جوان همواره یکی از بزرگ‌ترین و با اهمیت‌ترین رویدادهای موسیقی کشور بوده است. این جشنواره در بخش نواحی زمینه‌ای ارزشمند برای آشنایی نوجوانان و جوانان با سازهای بومی و منطقه‌ای فراهم کرده و در یادگیری، تمرین و اجرای درست قطعات محلی، که ریشه در زندگی و فرهنگ مردم دارند و همواره همراه غم، شادی، کار و تلاش آنان بوده‌اند، تأثیری بسزا داشته است.

وی ادامه داد: در طول ۱۷ دوره گذشته، به‌ ویژه در بخش نواحی، ثابت شد که جشنواره نه‌ تنها بستری مناسب برای کشف استعدادهای ناشناخته است، بلکه فضای رقابت آن موجب رشد کیفی شرکت‌کنندگان در هر دوره نسبت به سال‌های قبل نیز شده است.

حجم ویدیو: 7.87M | مدت زمان ویدیو: 00:01:28 دانلود ویدیو

اجرای شرکت‌کنندگان در بخش موسیقی دستگاهی/آواز، نی

یازدهمین روز از جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان در حالی در تالار رودکی برگزار شد که زمان خیری داور بخش نی به حضور پررنگ و حداکثری بانوان نی‌نواز در جشنواره اشاره کرد.

حجم ویدیو: 6.48M | مدت زمان ویدیو: 00:01:13 دانلود ویدیو

ویدئویی از روز سنتور در جشنواره ملی موسیقی جوان

در حاشیه داوری ساز سنتور مینا افتاده، یکی از داوران هجدهمین جشنواره موسیقی جوان و مدرس موسیقی، درباره تأثیر این جشنواره بر جریان موسیقی کشور و وضعیت کیفی آثار ارائه‌ شده سخن گفت. او با تأکید بر اهمیت کشف استعدادها در سنین پایین، بر لزوم ایجاد بسترهای حمایتی برای ادامه مسیر هنری برگزیدگان این جشنواره تأکید کرده است.

مینا افتاده، گفت: جشنواره موسیقی جوان بسیار ارزشمند است، چرا که باعث تشویق جوانان و کشف استعدادهای تازه می‌شود. اما متأسفانه پس از پایان جشنواره، بسیاری از این استعدادها رها می‌شوند. بارها مطرح شده که باید فرصت‌های اجرایی، کارگاه‌ها و کلاس‌های متعدد برای این هنرجویان فراهم شود، اما در عمل کمتر چنین حمایتی صورت گرفته است. کشف استعدادها ارزشمند است، اما استمرار حمایت از آن‌ها اهمیت بیشتری دارد.

حجم ویدیو: 5.65M | مدت زمان ویدیو: 00:00:15 دانلود ویدیو

کارگاه دف‌نوازی شرکت‌کنندگان در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با حضور فرزاد عندلیبی

حجم ویدیو: 12.75M | مدت زمان ویدیو: 00:00:34 دانلود ویدیو

بخشی دیگر از کارگاه دف با استادی فرزاد عندلیبی

حسین رضایی‌نیا نوازنده دف و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیان اینکه جشنواره کمک شایانی به دیده شدن جوانان می‌کند، گفت: برگزاری این جشنواره‌ با داورانی با تجربه باعث ایجاد انگیزه بسیار بالا در جوانان می‌شود و پویایی این نسل را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی مدرسان ساز دف به شاگردان‌شان گوشی درس می‌دهند که این ضعف بسیار بزرگی است. بعضی‌ها هم یک سری حرکات نمایشی با ساز دف به هنرجوها یاد می‌دهند که اصلا مناسب نیست و همین سطح نوازندگی را پایین می‌آورد.

حجم ویدیو: 7.75M | مدت زمان ویدیو: 00:01:28 دانلود ویدیو

نگاهی اجمالی به اجراهای روز دوازدهم جشنواره موسیقی جوان که به سازهای دف و قانون اختصاص داشته است

سحر ابراهیم، داور بخش قانون هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان نیز، با اشاره به جایگاه این رویداد گفت: جشنواره موسیقی جوان تنها جشنواره‌ تخصصی موسیقی در ایران است که در سه حوزه موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی برگزار می‌شود و نقش اصلی آن ایجاد بستری ملی برای حضور و شناسایی هنرمندان نوجوان و جوان است.

وی افزود: به واسطه این رویداد، جریان موسیقی جوان در کشور به شکل مستمر رصد می‌شود و استادان با نسل جدید به صورت مستقیم در ارتباط قرار می‌گیرند. اما به عقیده من این کافی نیست و ما نیازمند برگزاری جشنواره‌های متعدد هستیم تا بتوانیم نسل جوان را شناسایی و امید بیافرینیم و برای نیل به این منظور، این رویداد باید در سراسر ایران برگزار شود.

حجم ویدیو: 8.18M | مدت زمان ویدیو: 00:01:32 دانلود ویدیو

بخش موسیقی گلستان و کمانچه در هفتمین روز از جشنواره موسیقی جوان

ابراهیم جرجانی پژوهشگر موسیقی گلستان منطقه ترکمن با بیان اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان سکوی پرتاب استعدادیابی است، گفت: اساس این جشنواره در استعدادیابی و تقویت جریان موسیقی در نسل جوان است و برگزاری این گونه جشنواره‌ها برای جوانان سالی یکبار خیلی کم است.

وی افزود: برای حمایت و پشتیبانی و ایجاد انگیزه و حس در جوانان باید جشنواره جوان حداقل سالی دو الی سه بار در سطح کشور و استان ها برگزار شود.

جرجانی نقش برگزاری جشنواره ملی موسیقی برای جوانان و تاثیرات آن برای گرایش جوانان به سازهای اصیل خصوصا در ناحیه ترکمن را بسیار موثر دانست و ادامه داد: در اوایل انقلاب گرایش به موسیقی نواحی ترکمن کم و انگشت‌شمار بوده ولی در جشنواره‌هایی که در این چهار دهه برگزار شده تا کنون به دلیل تبلیغات و کوشش و با انگیزه دادن به جوانان، باعث شده گرایش جوانان به موسیقی ترکمن ۱۰۰ برابر شود به طوری که در شهرستان‌ها روستاهای دور افتاده و در هر خانه‌ای الان یک هنرمند داریم که این جای افتخار دارد و باعث شادکامی است.

حجم ویدیو: 12.51M | مدت زمان ویدیو: 00:00:34 دانلود ویدیو

بخشی از اجرای موسیقی سواحل جنوب کشور در چهارمین روز از جشنواره موسیقی جوان

انتهای پیام/