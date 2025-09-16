به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم سینمایی «دِرنو» محصول سال ۲۰۲۴ به عنوان تازه‌ترین ساخته هادی محقق در بخش مسابقه فیلم‌های بلند در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ماورای صحرای زاگورا (Zagora International Trans-Saharan Film Festival)نمایش داده می‌شود.

«دِرنو» حکایتی از زندگی و مرگ را روایت می‌کند که میان خیال و واقعیت در حرکت است.

محقق در فیلم «دِرنو» (گرداب) با بیانی شاعرانه در بزرگداشتِ زندگی، آن را یادآوری و ارج می‌گذارد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ماورای صحرای زاگورا، ۵ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر زاگورا در مراکش برگزار می‌شود.

این جشنواره به عنوان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های فرهنگی و هنری کشور مراکش همواره سعی می‌کند پویایی فرهنگی، هنری و اجتماعی منطقه را ترویج دهد.

هادی محقق، محمد زارعی، راضیه طاهری، روح‌الله برزگر، انوش همایونی بازیگرانی هستند که در «دِرنو» ایفای نقش کرده‌اند.

پخش بین‌الملل فیلم سینمایی «درنو - Vortex» بر عهده شرکت DreamLab Films در فرانسه با مدیریت نسرین میرشب است.

دیگر عوامل فیلم سینمایی «دِرنو» عبارتند از:

جوادگنجی (مجری طرح و مدیر تولید)، منصور عبد رضایی (مدیر فیلم‌برداری)، فرشاد عباسی (تدوین)، محمد دارابی‌فر (آهنگساز)، حسین قورچیان (صداگذار)، بابک نیازی (صدابردار)، سامان مجد وفایی (اصلاح رنگ)، سعادت بستام (جلوه‌های ویژه کامپیوتری)، عیسی خیبرمنش (طراح صحنه و لباس)، اکبر آیین (بازیگردان)، سید جلال موسوی (گریم)، امیر نوری (دستیار کارگردان و برنامه‌ریز)، محمد مسعود گنجی (دستیار کارگردان)، محسن زهی (دستیار فیلمبرداری)، سعید رضوی (مدیر تدارکات)، شرکت سی تلکام و موسسه سینمایی سی تی نما (سرمایه‌گذار).

انتهای پیام/