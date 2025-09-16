خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلم سینمایی «دِرنو» به مراکش می‌رود

فیلم سینمایی «دِرنو» به مراکش می‌رود
کد خبر : 1686810
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «دِرنو» به کارگردانی و نویسندگی هادی محقق و به تهیه‌کنندگی مجتبی گلپریان به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ماورای صحرای زاگورا راه‌یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم سینمایی «دِرنو» محصول سال ۲۰۲۴ به عنوان تازه‌ترین ساخته هادی محقق در بخش مسابقه فیلم‌های بلند در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ماورای صحرای زاگورا (Zagora International Trans-Saharan Film Festival)نمایش داده می‌شود.

«دِرنو» حکایتی از زندگی و مرگ را روایت می‌کند که میان خیال و واقعیت در حرکت است.

محقق در فیلم «دِرنو» (گرداب) با بیانی شاعرانه در بزرگداشتِ زندگی، آن را یادآوری و ارج می‌گذارد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ماورای صحرای زاگورا، ۵ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر زاگورا در مراکش برگزار می‌شود.

این جشنواره به عنوان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های فرهنگی و هنری کشور مراکش همواره سعی می‌کند پویایی فرهنگی، هنری و اجتماعی منطقه را ترویج دهد.

هادی محقق، محمد زارعی، راضیه طاهری، روح‌الله برزگر، انوش همایونی بازیگرانی هستند که در «دِرنو» ایفای نقش کرده‌اند.

پخش بین‌الملل فیلم سینمایی «درنو - Vortex» بر عهده شرکت DreamLab Films در فرانسه با مدیریت نسرین میرشب است.

دیگر عوامل فیلم سینمایی «دِرنو» عبارتند از:

جوادگنجی (مجری طرح و مدیر تولید)، منصور عبد رضایی (مدیر فیلم‌برداری)، فرشاد عباسی (تدوین)، محمد دارابی‌فر (آهنگساز)، حسین قورچیان (صداگذار)، بابک نیازی (صدابردار)، سامان مجد وفایی (اصلاح رنگ)، سعادت بستام (جلوه‌های ویژه کامپیوتری)، عیسی خیبرمنش (طراح صحنه و لباس)، اکبر آیین (بازیگردان)، سید جلال موسوی (گریم)، امیر نوری (دستیار کارگردان و برنامه‌ریز)، محمد مسعود گنجی (دستیار کارگردان)، محسن زهی (دستیار فیلمبرداری)، سعید رضوی (مدیر تدارکات)، شرکت سی تلکام و موسسه سینمایی سی تی نما (سرمایه‌گذار).

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی