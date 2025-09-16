همکاریهای فرهنگی ایران و ارمنستان گسترش مییابد
صدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید، نقطه عطف روابط دو کشور
حجتالله ایوبی، مشاور وزیر و رییس مرکز امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در دیدار با گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران که در وزارتخانه برگزار شد، بر توسعه و تعمیق روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان تأکید کرد و برگزاری صدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه جهانی تختجمشید را تجربهای بیسابقه و تاریخی خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، حجتالله ایوبی، مشاور وزیر و رییس مرکز بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشستی با گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، ضمن بررسی راهکارهای تقویت همکاریهای فرهنگی میان دو کشور، بر ضرورت گسترش و تعمیق این روابط تأکید کرد.
ایوبی با اشاره به برگزاری صدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه تاریخی تختجمشید، این اقدام را «تجربهای ارزشمند و بیسابقه» خواند و گفت: این پروژه کمنظیر نشاندهنده عمق روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان است و پیام دوستی، صلح و احترام میان ملتهای دو کشور را به زیبایی منتقل میکند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه دیپلماسی فرهنگی، افزود: با توجه به موفقیت این کنسرت، امکان برگزاری برنامههای مشابه در نقاط مختلف ایران فراهم است و امیدواریم این مسیر تعامل فرهنگی بهطور مستمر ادامه یابد.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه از پیگیریهای انجامشده برای دعوت از گروههای موسیقی ارمنستان برای حضور در جشنواره موسیقی ایران خبر داد.
وی اظهار داشت: مردم ارمنستان علاقهمند به سفر به ایران هستند و با فراهم شدن شرایط سفر زمینی، تعداد گردشگران این کشور میتواند افزایش یابد.
پایداری دوستی فرهنگی ایران و ارمنستان
در ادامه، گریگور هاکوپیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، ضمن قدردانی از میزبانی گرم ایران، روابط فرهنگی دو کشور را «عمیق و مستحکم» خواند و اظهار داشت: برنامه کنسرت فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید نمادی از دوستی و همکاری پایدار میان ملتهای ایران و ارمنستان است. ما آمادگی داریم گروههای هنری و ارکسترهای ارمنستان به ایران سفر و در شهرهایی مانند تهران و اصفهان برنامه اجرا کنند.
هاکوپیان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی گسترده ایران افزود: فرصتهای فرهنگی ایران حتی فراتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است و در نظر داریم برنامههای مشترک بیشتری برگزار کنیم. همچنین به زودی سفری به اصفهان و تهران خواهم داشت تا با مسئولان استانی درباره توسعه این همکاریها گفتوگو کنم.
سفیر ارمنستان در پایان، با یادآوری بازدید خود از موزه فرش و امکان برگزاری نمایشهای مشترک میان دو کشور، گفت: مردم ارمنستان مشتاق سفر به ایران، آشنایی با فرهنگ و بازدید از جاذبههای گردشگری شما هستند و امیدواریم شرایط تردد زمینی خودرو هرچه سریعتر فراهم شود.