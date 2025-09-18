راهکارهای مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات منتشر شد
کتاب «راهکارهای مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات» اثر حمیده فاتحی پیکانی منتشر شد.
کتاب «راهکارهای مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات» اثر حمیده فاتحی پیکانی در ۱۶۸ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
بهره بردن از بعد معنوی در کنار سایر ابعاد وجودی انسان یکی از راهکارهای مؤثر در تسکین انسان گرفتار در ناملایمات روزگار است. تحقیقات رو به افزایش در زمینه معنویت گویای آن است که معنا بخشی به زندگی راهی شایان توجه در نجات از آشفتگیهاست و با داروی معنویت میتوان دردها را التیام بخشید.
کتاب حاضر با باور به تأثیر معنویت در شفابخشی انسان، به تعمق و تدبر در آیات و روایات پرداخته و با کشف راهکارهای عملی توصیه شده در متون دینی، به این پرسشها پاسخ میدهد که چگونه میتوان به تغییر نگرش انسان در مورد خدا، خود و جهان، به بهبود آشفتگیهای روحی او یاری رساند و تقویت چه گرایشهایی به انسان کمک میکند تا بر رنج حاصل از مصائب، فائق آید.
این اثر راهکارهای مراقبت معنوی را از منظر آیات و احادیث ائمه (ع) با رویکردی متفاوت و از سه منظر بینشی، انگیزشی و کنشی ارائه میکند.
رهآورد این پژوهش برای مراقبت معنوی این است که از آموزههای وحیانی بیاموزد چگونه با تغییر زاویه دید مخاطب و تحول در نگرش و بینش او میتواند انگیزههای جدیدی را در او بیافریند و در برابر شرایط سختی که با آن مواجه است، تسلیم نشود و در جهت کاهش رنج خود گامهای نتیجه بخش بردارد و از آسیبهای احتمالی پس از ابتلا، مصون مانَد به موقعیتهای چالشانگیز را سکوی جهش و تعالی خود قرار دهد.
ساختار اثر
این اثر در چهار فصل و ۱۱ نوشتار تألیف شده است؛ در فصل اول که با عنوان «کلیات» در سه نوشتار به رشته تحریر درآمده، پس از بیان مفاهیم، در نوشتار دوم به مبحث ناملایمات و انواع آن و انواع واکنش در برابر ناملایمات و همچنین حکمت ناملایمات در زندگی پرداخته شده و فلسفه پدیداری ناملایمات مطرح شده و در نوشتار سوم مؤلفههای مراقبت معنوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
«راهکارهای بینشی مراقبت معنوی از منظر قرآن و روایات» عنوان دومین فصل از اثر حاضر است که در سه نوشتار راهکارهای بینشی در قلمرو خداشناسی، خودشناسی و هستیشناسی تشریح شده است.
در فصل بعدی «راهکارهای انگیزشی مراقبت معنوی از منظر قرآن و روایات» به راهکارهای انگیزشی ارتباطی (دیدار و جلب اعتماد، خوب گوش کردن، و همدلی) و همچنین راهکارهای انگیزشی معنوی (تقویت احساس ارزشمندی و عزت نفس، تقویت احساس محبت الهی، توجه داشتن به داشتهها، هدف بخشی، تغییر زاویه دید و غیره) پرداخته شده است.
در چهارمین و آخرین فصل از این اثر با عنوان «راهکارهای کنشی مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات» در سه نوشتار گامهای مقدماتی ویژه مراقبت معنوی، گامهای زمینهساز فرایند مراقبت معنوی، و هشدارها تبیین شده است.
