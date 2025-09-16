به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه در کشورهای اروپایی به شکل‌های مختلف ادامه دارد و مردم سعی دارند صدای ساکنان مظلوم این باریکه را به گوش سیاستمداران کشورشان برسانند. مردم مادرید روز گذشته برای هفتمین بار در رقابت‌های بین‌المللی دوچرخه‌سواری، مقابل تیم اسرائیل ایستادند.

به گزارش شبکه CanalRed_TV، ایرن مونترو نماینده پارلمان اسپانیا نیز به میان مردم آمد و در کنار حامیان فلسطین علیه حضور ورزشکاران اسرائیلی اعتراض کرد.

معترضان با دراز کشیدن روی جاده مسیر مسابقه تایم‌تریل را بستند و حتی حضور ۲۰۰۰ پلیس هم نتوانست آنها را جابه‌جا کند تا مسابقه برای مدتی متوقف نشود.

مونترو نماینده پارلمان اسپانیا نیز اظهار کرد: «هیچ سرکوبی نمی‌تواند مانع همبستگی ما با فلسطین شود، ما از دولت می‌خواهیم که با کمک آیوسو و آلمیدا، سرکوب مبارزه علیه نسل‌کشی را متوقف کند.»

نخست‌وزیر اسپانیا نیز در اظهاراتی تظاهرات در حمایت از مردم غزه را برای این کشور افتخار دانست.

همدلی و همراهی با مردم غزه این روزها در اسپانیا بسیار فراگیر شده و خاویر باردم بازیگر اسپانیایی که پیش‌تر نیز با مردم غزه ابراز هم‌دردی کرده بود، در مراسم جوایز امی ۲۰۲۵ با پوشیدن چفیه حاضر شد و گفت: از بیانیه فیلم‌سازانی که همکاری با نهادهای صهیونیستی را تحریم کرده‌اند حمایت می‌کنم و من نمی‌توانم با کسی کار کنم که توجیه‌گر یا حامی نسل‌کشی باشد.

در سوریه نیز ده‌ها زن سوری در حمایت از مردم غزه سلاح‌ به دست به خیابان‌ها آمدند.

پایگاه خبری «قدس» با انتشار تصاویری از این رژه نوشت که جمعی از زنان در شهر «معظمیه‌الشام» در مرکز سوریه دست به راهپیمایی مسلحانه زده‌اند.

این حرکت اعتراضی با هدف اعلام همبستگی با مردم غزه و نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و محاصره غذایی و دارویی غزه انجام شده است.

در انگلیس هم وضعیت مشابهی وجود دارد و از مردم تا شخصیت‌های نخبه و شناخته‌شده این کشور با حضور در تجمعات یا اظهارنظر درباره وقایع غزه مخالفت خود را اسرائیل و همبستگی‌شان با مردم فلسطین را ابراز می‌کنند که بعضاً این اقدامات با برخوردهایی نیز همراه است.

در پی اظهارات حمایتی از مردم فلسطین و توصیف جنبش حماس به‌عنوان «حرکت مقاومتی» نه «سازمان تروریستی»، ایلین کریسلز، پزشک متخصص کودکان در بیمارستان ویتینگتون لندن، از سوی اداره خدمات بهداشت ملی انگلیس از کار تعلیق شد.

به گزارش روزنامه «تلگراف»، این اقدام پس از انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و حضور این پزشک در تظاهرات ضد جنگ در لندن صورت گرفت.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز به تازگی در گفتگو با شبکه الجزیره با اشاره به اینکه کشورش حمله رژیم اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرده است، تأکید کرد که آنکارا از تمامی اقدامات دوحه در این زمینه حمایت می‌کند.

فیدان با اشاره به اینکه اسرائیل با ذهنیتی توسعه‌طلبانه در حال پیشروی است و لازم است کشورهای عربی و اسلامی در برابر این رویکرد بایستند، تأکید کرد: به طور مستمر با کشورهای همجوار اسرائیل در ارتباط هستیم تا برای مقابله با این سیاست‌ها هماهنگی‌های لازم صورت گیرد

وی معتقد است: سیاست‌های تبعیض‌آمیز آمریکا در مورد اسرائیل نه تنها به اعتبار واشنگتن در منطقه آسیب می‌زند بلکه موجب نارضایتی متحدانش نیز می‌شود.

حتی در دل آمریکا هم این روزها علیه اسرائیل و در حمایت از مردم غزه اعتراضاتی در جریان است. به تازگی الکساندر کورتز، نماینده کنگره آمریکا در اظهاراتی با اعلام اینکه دولت اسرائیل تاکنون جان بیش از ۶۴ هزار انسان را در غزه گرفته است به کمک‌های آمریکا آمریکا اشاره کرد که تقریباً تمامی جنایات با بمب‌های تأمین‌شده توسط آمریکا صورت گرفته است.

کوتز تصریح کرد که بر اساس قوانین ایالات متحده، ارائه سلاح به نیروهایی که مرتکب جنایت جنگی می‌شوند ممنوع است. او در بخشی از اظهاراتش گفت: با این حال، دولت ما چه در دوره دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان تصمیم گرفته تا به ادامه ارسال بمب‌های ساخت آمریکا به دولتی که نسل‌کشی را اجرا می‌کند، اقدام کند. زمان آن رسیده که کنگره به تعهدات خود برای اجرای قوانین خودمان عمل کرده و ارسال بمب‌ها را متوقف کند.

امروز می‌توان گفت که در میان شخصیت‌های سیاسی آمریکا یک دو دستگی نسبت به اسرائیل و غزه وجود دارد. با وجود انتقاداتی که در این شرایط برخی شخصیت‌های سیاسی این کشور از حمایت‌های آمریکا برای اسرائیل مطرح می‌کنند همچنان دولت ترامپ با تمام وجود در کنار نتانیاهو است. به تازگی ویدئویی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد که او بعد از ورود به سرزمین اشغالی به همراه سفیر این کشور در تل‌آویو و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنار دیوار ندبه حاضر شده و مراسم یهودی به اصطلاح تلمودی را انجام داد.

خوش‌خدمتی‌های ترامپ به نتانیاهو به حدی است که امروز تحلیل‌گران و شخصیت‌های رسانه‌ای آمریکا درباره دلیل همراهی بیش از حد او با اسرائیل نظرات جالب توجهی مطرح می‌کنند. سردبیر وب‌سایت خبری Grayzone، در مصاحبه‌ای جنجالی به تازگی اعلام کرده که ترامپ از ترور شدن توسط اسرائیل نگران است و می‌ترسد.

او در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد: در یکی از سفرهای نتانیاهو به ایالات متحده، اسرائیل دستگاه‌های الکترونیکی در خودروهای خدمات اضطراری ترامپ نصب کرده بود و سرویس مخفی این را پیدا کرد و به کاخ سفید گزارش داد.

او معتقد است که اسرائیل منبع اصلی نگرانی ترامپ است. ترامپ از جان خود می‌ترسد چون اگر تسلیحات را به کشوری که در ترور تخصص دارد، متوقف کند، ممکن است به تهدید تبدیل شود.

در ادامه همکاری‌های آمریکا برای جلب نظر نتانیاهو رسانه‌های لبنانی روز گذشته خبر دادند که روند تحویل سلاح‌های جنبش فتح به ارتش لبنان از ورودی دو اردوگاه البداوی در شمال و عین‌الحلوه در جنوب آغاز شده است.

در این خصوص روزنامه «الاخبار» نوشت، این اتفاق بخشی از پروژه‌ای گسترده با نظارت آمریکا و عربستان است؛ پروژه‌ای همسو با مطالبات اسرائیل و برخی دولت‌های عربی. در دل ماجرا هدفی عمیق‌تر نهفته است؛ حذف تدریجی ایده مقاومت از این اردوگاه‌ها.

این سیاست‌ها در نهایت منتهی به رویکردهایی است که صهیونیست‌ها در خاک لبنان اتخاد کرده‌اند. خبرنگار المنار گزارش می‌کند که ارتش صهیونیستی به تحکیم مواضع و احداث استحکامات در پایگاه جدید خود در «جبل الباط»، منطقه مشرف به عیترون و مارون‌الراس ادامه می‌دهد؛ اقدامی که نشان‌گر عزم دشمن برای تثبیت حضور و امتناع از هرگونه عقب‌نشینی است.

جالب‌تر از هر چیز نارضایتی صهیونیست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی است که با ادامه جنگ مخالف هستند. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مطرح کرد: برآوردهای ارتش اسرائیل این است که اشغال شهر غزه حدود ۶ ماه طول خواهد کشید و پاکسازی کامل شهر زمان بیشتری می‌برد.

موفقیت در اجرای طرح اشغال غزه و نابود کردن حماس برای صهیونیست‌ها هم چندان امیدوارکننده نیست. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در نشست‌های غیرعلنی با مقام‌های سیاسی سخنانی مطرح کرده که به گفته تحلیلگران نوعی تلاش برای همسوسازی انتظارات میان سطوح سیاسی و نظامی است.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که ما به اهداف جنگی که کابینه تعیین کرده پایبند هستیم اما باید واقع‌بین بود؛ حتی پس از اجرای عملیات برای اشغال شهر غزه، حماس نه از نظر نظامی و نه از نظر سیاسی شکست نخواهد خورد.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که تمامی رهبران سیاسی این رژیم آگاه هستند که گسترش عملیات نظامی در نوار غزه می‌تواند به کشته شدن اسرا منجر شود.

آتیلا سومفالوی روزنامه‌نگار صهیونیست و استراتژیست سیاسی در توییتی نوشت: عملیات در شهر غزه می‌تواند منجر به انزوای بیشتر اسرائیل در جهان شود و به عادی‌سازی مداوم در خاورمیانه آسیب برساند. هنوز در کشورهای عربی تمایل به ادامه این روند وجود دارد و آنها می‌خواهند از دستاوردهای اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران بهره ببرند. اما ما باید این را به پایان جنگ و آنچه که در پی خواهد آمد، مرتبط کنیم.

با همه مناقشات و اظهارنظرهای ضد و نقیض همچنان جنایات اسرائیل در غزه ادامه دارد. روزنامه‌های «۲۶ سپتامبر» و «الیمن» اعلام کردند که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعاء، ۳۱ خبرنگار و فعال رسانه‌ای به شهادت رسیدند.

