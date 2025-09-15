خبرگزاری کار ایران
فیلم سینمایی «آخرین عاشقانه» به جشنواره اروگوئه راه یافت
فیلم سینمایی «آخرین عاشقانه» در اولین حضور بین‌المللی خود به عنوان تنها نماینده ایران به جشنواره CineFem اروگوئه راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای؛ فیلم سینمایی «آخرین عاشقانه» به کارگردانی عسل جوانمردی و تهیه‌کنندگی مهدی کارآمد تبریزی به عنوان تنها نماینده ایران به بخش رسمی اولین دوره جشنواره بین‌المللی CineFem International Women’s Film Festival در کشور اروگوئه راه یافت.  همزمان با این موفقیت، از پوستر بین‌المللی فیلم نیز رونمایی شد.

جشنواره CineFem که به‌عنوان نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم ویژه بانوان در اروگوئه شناخته می‌شود، از ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود، به نمایش آثار سینمایی ساخته‌ی زنان یا با محوریت موضوعات زنان اختصاص دارد.

سید ناصر جلالی، حوریه خسروی، نیلوفر پورمهدی، رها الوندی و آتش تقی‌پور در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «آخرین عاشقانه» آمده است: حوری دختری میانسال و نابیناست که در روستایی به تنهایی زندگی می‌کند و در پی ادا کردن نذر قدیمی‌اش است. نذر او بخاطر بازگشت نامزدش است که از زمان جنگ تحمیلی مفقودالاثر شده. حوری بعد از گذشت ۳۳ سال هم‌چنان امید به بازگشت او دارد…

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مجری طرح و سرمایه گذار: سیدناصر جلالی، مدیر فیلمبرداری: منصور عبدرضایی، فیلمبردار سهیل ملکی ، صدابردار: علیرضا پاک‌نهاد، جانشین تهیه‌کننده: بیکران جنابیان، طراح گریم: نیلوفر پورمهدی، طراح صحنه و لباس: اکرم جوانمردی، مدیر پخش بین الملل: سولماز اعتماد، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، عکاس: لیلا دبیب اشاره کرد.

فیلم سینمایی «آخرین عاشقانه» که تولید سال ۱۴۰۲ است، پیش از این نیز منتخب جشنواره‌های داخلی متعددی از جمله ایثار، رشد، میراث فرهنگی و... بوده و در سال ۱۴۰۳ در گروه سینمایی هنر و تجربه به اکران عمومی درآمده است.

