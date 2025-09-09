به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، بیستمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری و با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان در محل این وزارتخانه برگزار شد.

صالحی‌امیری در ابتدای این نشست با اشاره به دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت‌دولت اظهار داشت: این جلسه، حقیقتاً یکی از مقاطع مهم و راهبردی در تعامل میان دولت و رهبری بود. دکتر پزشکیان گزارشی جامع، دقیق و راهبردی ارائه کردند که نشان داد دولت در یک‌سالگی به بلوغ مدیریتی رسیده و قادر است مسائل کلان کشور را با نگاهی علمی و عملیاتی مدیریت کند. رهبر معظم انقلاب نیز با رویکردی پدرانه، خردمندانه و حمایتی، بر گزارش‌های رئیس‌جمهوری صحه گذاشتند و چندین بار بر اهمیت و صحت آن تأکید کردند. این دیدار در واقع، تائیدی ارزشمند و راهبردی بر مسیر دولت و نشانه‌ای از هم‌افزایی ملی در جهت پیشرفت کشور بود.

وی در ادامه به برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در محوطه جهانی تخت جمشید اشاره کرد و گفت: این رویداد فاخر فرهنگی، حاصل سفر اخیر مقامات بلندپایه ایران به ارمنستان بود. در جریان این سفر، مقامات ارمنستان تمایل جدی خود را برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران نشان دادند. دستاوردهای این سفر شامل توافق برای گسترش گردشگری زمینی، برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و مرمت مسجد کبود ایروان بود. امروز ثمرات این توافق‌ها را در برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید شاهد هستیم؛ رویدادی که اجرای باشکوه قطعه ملی «ای ایران» در آن، جلوه‌ای از همگرایی فرهنگی و هنری میان دو ملت بود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی افزود: وجود بیش از چهار هزار دانشجوی زبان فارسی در کشور ارمنستان، ظرفیتی بی‌بدیل برای گسترش روابط علمی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور است. این ظرفیت می‌تواند بنیانی مستحکم برای تعمیق روابط ملت‌ها و تقویت پیوندهای پایدار منطقه‌ای باشد.

او همچنین با اشاره به برگزاری جشن مردمی ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد بیان کرد: این جشن با حضور پرشور مردم برگزار شد و نشاط اجتماعی و غرور ملی را در میان جامعه ارتقا بخشید. چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که میراث‌فرهنگی تنها یادگاری تاریخی نیست، بلکه سرمایه‌ای زنده و پویا برای تحکیم هویت ملی، ارتقای سرمایه اجتماعی و گسترش نشاط عمومی است.

صالحی‌امیری سپس به دیدار اخیر خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پرداخت و گفت: این نشست بسیار مثبت، سازنده و آینده‌نگر بود و موضوعات مهمی در آن مطرح شد که نتایج ارزشمندی برای همکاری‌های فرهنگی و بین‌المللی کشور در پی خواهد داشت. علاوه بر این، هفته گذشته نیز نشستی مؤثر با جمعی از جامعه‌شناسان برگزار شد که مباحث علمی و تحلیلی مطرح‌شده در آن می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه جهت و عمق تازه‌ای ببخشد.

وی با تقدیر از استاندار کرمان تصریح کرد: یکی از بهترین انتخاب‌های آقای پزشکیان، انتصاب آقای طالبی به‌عنوان استاندار کرمان بود. ایشان مدیری، پرانرژی، تحول‌گرا و خلاق است و با حضور وی، استان کرمان در مسیر توسعه شتاب گرفته است. در حوزه مأموریت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز عملکرد بسیار درخشانی داشته و ایده‌های ارزشمندی ارائه داده‌اند که آینده استان را روشن‌تر خواهد ساخت.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت شورای راهبردی استان‌ها خاطرنشان کرد: این شوراها با هدف اجتماعی‌سازی میراث‌فرهنگی و پیگیری موضوعات کلیدی هر استان در چارچوب سیاست‌های کلان کشور تشکیل شده‌اند. بر اساس این سازوکار، هر یک از اعضای شورای راهبردی وزارتخانه به‌عنوان معین و نماینده در یکی از استان‌ها حضور می‌یابند تا موضوعات محلی را در سطح استانی پیگیری کنند. این رویکرد، اقدامی بنیادین برای تعمیق عدالت فرهنگی، تقویت انسجام اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای است.

