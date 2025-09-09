به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، شهرستان کلیبر شاهد رخدادی ماندگار در عرصه فرهنگی بود؛ جایی که نخستین موزه مردم‌شناسی این شهرستان با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهنام نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، رضا محمدی فرماندار کلیبر و جمعی از مسئولان محلی و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید.

این موزه، که نخستین تجربه نهادی‌شده پاسداشت فرهنگ بومی در کلیبر به شمار می‌رود، با اهدای مجموعه‌ای ارزشمند از سوی دکتر حسن نصیری تأسیس شده و اکنون به‌عنوان گنجینه‌ای برای معرفی زیست‌جهان مردمان ارسباران نقش‌آفرینی می‌کند. در این مجموعه، طیفی گسترده از ابزارهای معیشتی و وسایل زندگی روزمره قرون اخیر، از جمله ظروف قدیمی، چراغ‌های نفتی و گردسوز، وسایل آرایشی بانوان، مشربه‌های سنتی، زیراندازهای دست‌بافت و ابزارهای مرتبط با دامداری و تجارت، به نمایش گذاشته شده است.

از جلوه‌های برجسته این موزه، اختصاص طبقه فوقانی به فرهنگ چای در آذربایجان است؛ بخشی که با نمایش بیش از یکصد قوری و چند سماور ذغالی و نفتی، تصویری زنده از یکی از عادات ریشه‌دار مردم منطقه را بازآفرینی کرده و امکان توسعه این مجموعه تا بیش از ۴۰۰ قلم اثر مرتبط را فراهم آورده است.

به گفته مسئولان، راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی کلیبر نه‌تنها زمینه‌ای برای گردآوری و حفاظت از میراث‌فرهنگی و مردم‌شناختی منطقه ایجاد می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر تبدیل کلیبر به یکی از قطب‌های موزه‌ای و فرهنگی ارسباران، نقشی راهبردی در تقویت هویت بومی و توسعه گردشگری فرهنگی ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/