رئیس رسانه ملی در نشست مجمع نمایندگان اصفهان بیان کرد؛
«ایران جان» اعلام وفاداری رسانه ملی به سند تحول و تقویت همبستگی در قاب رسانه
رئیس رسانه ملی رویداد «ایران جان» را اعلام وفاداری سازمان صداوسیما به سند تحول در رسانه ملی و فرصتی برای تقویت همبستگی ملی و عدالتمحوری در رسانه دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در نشست مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه استان اصفهان و همزمان با آغاز هفته «ایران جان، اصفهان ایران»، اظهار کرد: زمانی که سند تحول را در دست گرفتیم، نگاهمان مبتنیبر طراحی زیرساختها با تکیهبر شعار هویت و عدالت بود تا رسانه ملی را به ظرفیتهای واقعی نزدیک کنیم.
وی افزود: در این چهار سال که سند تحول را پشت سر گذاشتیم، زیرساختها، ریلگذاریها و برنامهریزی فراوانی برای تحقق این دو شعار ذیل سه تحول محتوایی، تحول رویکردی و تحول سازوکاری انجام شد و همچنان که کشور سختترین روزها را پشت سر گذاشت، رسانه ملی نیز سختترین ایام را طی این چهار سال سپری کرد.
رئیس رسانه ملی با اشاره به رویدادهای بهیادماندنی در دوره تحول عنوان کرد: طراحی ۲۰۰ کانال تلویزیونی در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای رسانه ملی یک گام روبه جلو در راستای عدالتگستری بود و این اقدام بسیار مهم ما را در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم یاری رساند.
جبلی شهادت آیتالله رئیسی، برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری و دفاع مقدس ۱۲ روزه را بخشی از چالشهایی خواند که رسانه ملی آنها پشت سر گذاشت اما در عین حال مسیر سند تحول را گم نکرد وی یادآور شد: پس از این جنگ، رسانه ملی در معرض جنگ جدید نرم فکری قرار گرفت که قصد داشت با القای این مفهوم که در این جنگ ایران پیروز شد و جمهوری اسلامی شکست خورد، خط فتنه جدیدی را در جبهه رژیم صهیونیستی ترسیم کند.
وی با اشاره به باور و ایمان همکاران سازمان صداوسیما اظهار کرد صدا و سیما و کارکنان شجاع آن همان گونه که در برابر تجاوز سخت دشمن ایستادگی کردند در برابر جنگ نرم نیز راه را گم نخواهند کرد و استوار باقی خواهند ماند.
جبلی در بخش دیگری از سخنانش به رویداد «ایران جان» اشاره کرد و گفت: «ایران جان» یکی از مصادیق ایستادگی ما و تکیه دادن به سند تحول است، چراکه در این رویداد بار دیگر یادآوری میکنیم همانطور که ایران در رسانه ملی فقط تهران نیست، ایران ما ایران همه است و این نکته را از سال ۱۴۰۰ با نمایش رویدادهای ملی در شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده محقق کردیم.
جبلی با اشاره به هفته «اصفهان ایران» گفت: رویداد «ایران جان، اصفهان ایران» که با بروز جنگ ۱۲ روزه لغو شده بود، حالا قرار است با همت مدیرکل صداوسیمای اصفهان برپا شود. از مجمع نمایندگان استان دعوت میکنیم که در این رویداد همراه با رسانه ملی باشند.
وی بار دیگر یادآور شد: این رویداد مبتنیبر شعار سال ۱۴۰۴ و اشاره به سرمایهگذاری برای تولید بود تا طی یک هفته ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری استان در همه شبکههای سراسری سیماوصدا، استانها و حتی برونمرزی معرفی شود و در جلب سرمایهگذاری و شناخت بیشتر استان مؤثر باشد.
رئیس رسانه ملی با اشاره به تولید مستندهای راوی دفاع مقدس ۱۲ روزه در استانها اظهار کرد: آثار متعددی درخصوص شهدای این جنگ آماده شده و چند مستند و سریال نیز در این خصوص در دست تهیه است که پیش از ماه مبارک رمضان به آنتن خواهد رسید.