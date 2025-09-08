جشنواره موسیقی رحمه للعالمین برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، همزمان با هزار و پانصدمین سال ولادت حضرت محمد و هفته وحدت، جشنواره بزرگ موسیقی و نغمه‌های اقوام با عنوان «رحمه للعالمین» شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور ماه در پردیس ملت برگزار شد.

در این مراسم، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علیرضا زاکانی شهردار تهران، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری و بیش از ۵۰ تن از سفرای کشور‌های مختلف و مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور داشتند.

فرهنگ، زبان مشترک جهانی و دیپلماسی بی‌صداست

محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با قرائت آیه ۱۰۷ سوره انبیا گفت: بسیار مفتخرم که امشب، در این فضای دلنشین و در آستانه میلاد خجسته پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص)، و در ایام پربرکت هفته وحدت، میزبان شخصیت‌های فرهیخته‌ای هستم. حضور پرمهر یکایک شما، نشانه‌ای از همگرایی و اهمیت ویژه‌ای است که به موضوع گفت‌وگوی فرهنگی و وحدت جهانی می‌دهید.

وی به برگزاری جشنواره رحمه للعالمین اشاره کرد و گفت: شاید در نگاه نخست، جشنواره‌ای با نام «رحمه للعالمین» در یک پردیس سینمایی، تنها یک رویداد فرهنگی به نظر آید. اما اجازه دهید از این تریبون، از این سکوی فرهنگی، گفتمان جدیدی را مطرح کنیم؛ گفتمانی که فراتر از مرز‌ها و کلیشه‌هاست. ما معتقدیم در جهان پرشتاب و پرالتهاب امروز، فرهنگ، نه تنها یک حوزه از فعالیت‌های بشری، بلکه خود یک گفتمان، یک زبان مشترک جهانی و یک دیپلماسی بی‌صدا و قدرتمند است. در عصری که اطلاعات با سرعتی بی‌سابقه در گردش است و هر لحظه، روایت‌های گوناگونی از جهان به گوش می‌رسد، ما نیاز داریم تا روایت‌های اصیل و انسان‌ساز را از طریق زبان هنر و فرهنگ در گام دوم انقلاب اسلامی به جهانیان عرضه کنیم. روایت‌هایی که ریشه در فطرت پاک انسانی و آموزه‌های عمیق ادیان الهی، به‌ویژه دین مبین اسلام دارند.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاکید کرد: اسلام، آن‌گونه که پیامبر رحمت (ص) فرمودند، دین کرامت، عدالت و تسامح است؛ دینی که دروازه‌های دانش را گشود و چراغ تمدن‌سازی را بر فراز جهان برافروخت. جشنواره «رحمه للعالمین» تنها نمایشگاهی از آداب و رسوم نیست؛ این جشنواره، یک بستر فرهنگی برای تولید گفتمان وحدت و صلح از دریچه هنر است. ما، نه تنها آثار هنری ملل مسلمان را به نمایش می‌گذاریم، بلکه در تلاشیم تا با زبان جهانیِ تصویر و صدا، پیامی از صلح، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز را به جهانیان مخابره کنیم.

وی اضافه کرد: ما از طریق اکران فیلم‌های کوتاه، نمایش‌های هنری و گفت‌و‌گو‌های فرهنگی، به دنبال ساخت روایت‌های جذاب از دنیای اسلام هستیم؛ روایت‌هایی که کلیشه‌ها را می‌شکند و تصویر واقعی از تنوع، پویایی و انسانیت در جوامع اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

اعلمی با تاکید بر اینکه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دنبال دیپلماسی عمومی فرهنگی است، گفت: دنبال دیپلماسی‌ای هستیم که از بستر فرهنگ و هنر، پل‌های ارتباطیِ مستحکمی میان ملت‌ها بنا می‌کند و سوءتفاهم‌ها را به تفاهم بدل می‌سازد. این جشنواره، گامی جدی در این راستا است. ما بر این باوریم که تهران، به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی، می‌تواند کانون این گفتمان جهانی باشد.

او با اشاره به مقاومت جانانه مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه گفت: در اوج این تلاش‌ها برای صلح و وحدت، نباید از یاد برد که ملت بزرگ ایران همواره در برابر سختی‌ها، از جمله تجاوز ۱۲ روزه نیرو‌های آمریکایی و صهیونیستی، با اتحاد و همبستگیِ مثال‌زدنی ایستادگی کرده است. این مقاومت، نشان از روح بلند و عزم راسخ این ملت دارد که همواره در کنار هم، در برابر هرگونه تعدی، چون کوهی استوار، پابرجا خواهند ماند. از شما دعوت می‌کنم تا در کنار ما، در این مسیر سهیم باشید. به تماشای هنری بنشینیم که آینه‌دار حقیقت است، به گفت‌و‌گو‌هایی بپردازیم که بذر تفاهم می‌کارند، و به جهانی بیاندیشیم که در آن، انسانیت، محور مشترک تمام ماست.

امروز آموزه‌های پیامبر رحمت، ما را فرا می‌خواند که یار و صدای مظلومان باشیم

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در این مراسم در مقدمه صحبت‌های خود گفت: امشب با قلبی سرشار از عشق و احترام گرد هم آمده‌ایم تا میلاد پیامبر رحمت للعالمین را گرامی بداریم؛ این بزرگداشت نه فقط یک مناسبت تاریخی بلکه فرصتی است برای اندیشیدن به پیام جاودانه‌ای که رسول خدا برای بشریت به ارمغان آورد؛ پیام مهربانی، صلح، دوستی و انسانیت. بزرگداشت سال ۱۴۴۷ هجری قمری به عنوان سال گرامیداشت یکهزار و پانصدمین زادروز پیامبر عظیم الشأن اسلام به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن امسال در اجلاس وزرای سازمان همکاری اسلامی در استانبول به تصویب رسید. این مناسبت وجه مشترک و مبنای اتحاد مسلمانان جهان را با تکیه بر محبت و عشق به پیامبر رحمت به نمایش می‌گذارد.

وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام که به تعبیر قرآن اسوه حسنه و رحمت است، همواره بر مکارم اخلاق، محبت به نوع بشر، عدالت، گذشت و همزیستی مسالمت آمیز تاکید داشت؛ همچنین قرآن، کتاب آسمانی نازل شده بر پیامبر اکرم، دعوتی است به اتحاد حول اشتراکات ادیان الهی و مودت میان انسان‌ها.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مظلومیت مردم غزه گفت: هنگامی که سخن از همبستگی مسلمانان حول محور پیامبر اکرم به میان می‌آید، نمی‌توانیم از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه غافل بمانیم و اهتمامی برای نجات آنها نداشته باشیم؛ مردمی که اکنون آماج جنایات و تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و در برابر دیدگان جهانیان قربانی نسل کشی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی رژیم اسرائیل قرار گرفتند. پیامبر اکرم در کلام نورانی خود که منبعث از کلام وحی است کسی را که اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد و صدای مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نمی‌داند و ما را به دفاع از مظلوم مقابله با ستم فراخوانده است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: امروز آموزه‌های پیامبر رحمت، ما را فرا می‌خواند که یار و صدای مظلومان باشیم و دشمن ظالمان و متجاوزان؛ و سکوت نکنیم. در پایان لازم می‌دانم ضمن قدردانی از حضور شما مهمانان گرامی از دست اندرکاران برگزاری مراسم در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همکارانم در وزارت امور خارجه و از همه کسانی که در هر نقطه‌ای با اهتمام و کوشش خود سهمی در برگزاری همراه با شکوه و عظمت این مناسبت ایفا می‌کنند صمیمانه تشکر کنم.

ایران، الگوی عملی وحدت بین ادیان الهی است

شهردار تهران در این مراسم با خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی، به ویژه نمایندگان کشور‌های برادر و اسلامی و وزیر امور خارجه، گفت: افتخار داریم که پایتخت ایران اسلامی میزبان این گردهمایی باشکوه در وحدت و میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام هستیم.

وی با اشاره به ثبت جهانی «خرم‌آباد» به عنوان قدیمی‌ترین جغرافیای حیات انسانی در یونسکو، افزود: ایران با تمدنی درخشان و کهن، همچون خورشیدی بر تارک تاریخ می‌درخشد. وقتی از ایران اسلامی سخن می‌گوییم، از اسلامی سخن می‌گوییم که برتر از آن چیزی نیست و پیام آن بر همه چیز سایه انداخته است.

شهردار تهران آزادی فعالیت ادیان مختلف در ایران را نمادی از وحدت دانست و تصریح کرد: امروز نمایندگان ادیان الهی از جمله یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حاضرند و وحدت ادیان را می‌توان از ایران اسلامی شنید و دریافت کرد. این الگو، حربه تفرقه‌افکنان دشمن را در آینه جمهوری اسلامی خواهد شکست.

زاکانی حضرت محمد(ص) را پیام‌آور وحدت، مهربانی و نوع‌دوستی خواند و تأکید کرد: همه مذاهب اسلامی ذیل این پیام آور گرد هم جمع‌اند. با همدلی و وحدت، نه اسلام‌هراسی و نه تفرقه‌افکنی بین مذاهب در دنیا راهی خواهد برد.

وی با بیان اینکه پیام ایران، پیام دوستی، محبت و همکاری با همه ملت‌ها و دولت‌ها در چارچوب احترام متقابل است، گفت: ایران‌هراسی نیز همانند اسلام‌هراسی راه به جایی نخواهد برد، چرا که ایرانیان قلبی پر از محبت نسبت به همه آحاد بشری دارند.

شهردار تهران با محکومیت یکپارچه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خاطرنشان کرد: امروز همه ادیان الهی، مذاهب اسلامی و انسان‌های دارای وجدان بیدار، فریاد مظلومیت مردم غزه و فلسطین را همراهی می‌کنند و رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیانش به ویژه آمریکا را محکوم می‌کنند.

زاکانی در پایان با دعوت از جهانیان برای تحریم، محکومیت و انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با تأکید بر پیام آزادی ملت فلسطین و با دست باز برای همکاری، شاهد آزادی آنان از زندان بزرگ غزه و جغرافیای اشغال شده توسط این رژیم باشیم و این میلاد را به شادی و سرور در این جغرافیا برگزار کنیم.

در این مراسم سه گروه موسیقی بختیاری، بوشهری و عربی از خوزستان به اجرای موسیقی محلی پرداختند.

