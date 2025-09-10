به گزارش خبرنگار ایلنا، اعیاد مذهبی در طول تاریخ، همواره نقشی اساسی در تحکیم هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها داشته‌اند. در ادیان مختلف، این اعیاد فرصتی برای بازگشت به ریشه‌های معنوی، همبستگی اجتماعی و تقویت ارزش‌های مشترک محسوب می‌شوند.

به عنوان نمونه، «کریسمس» در مسیحیت نمادی از تولد امید و محبت است، «عید پاک» یادآور رستاخیز و ایمان تازه، و در یهودیت عیدهایی چون «فصح» و «حنوکا» بازتاب‌دهنده‌ی آزادی، پایداری و پیوند با تاریخ مقدس هستند. در آیین‌های «هندو» و «بودایی» نیز اعیاد مذهبی همچون «دیوالی» یا «وساک»، علاوه بر معنویت، فرصتی برای گردهمایی جمعی و تقویت پیوندهای اجتماعی فراهم می‌آورند.

اما در میان همه‌ی ادیان، اسلام جایگاه ویژه‌ای برای اعیاد مذهبی قائل است. دو رویداد بزرگ اسلامی، عید «فطر» و «عید قربان»، نمادهای بارز عبودیت، همبستگی و بازگشت به پاکی هستند.

این اعیاد نه تنها فرصت شکرگزاری و عبادت‌اند، بلکه محوری برای اتحاد مسلمانان در سراسر جهان محسوب می‌شوند.

در ادامه گزارشی تصویری از کشورهای مختلف همراه با توضیحات ارائه شده است. گفتنی است این عکس‌ها از رسانه‌های مختلف و معتبر جهان تهیه شده است.

مردم در صنعا واقع در کشور یمن، در راهپیمایی به مناسبت سالروز تولد پیامبر محمد شرکت کرده‌اند/رویترز

صنعا، یمن/مردم در میدان سبعین برای بزرگداشت میلاد حضرت محمد (ص) جمع شده‌اند/عکس: خالد عبدالله/رویترز

اورشلیم/خانواده‌های فلسطینی در جشن‌های میلاد پیامبر اسلام (ص)، در خیابان‌های محله مسلمان‌نشین قدم می‌زنند/عکس: جان وسلز/خبرگزاری فرانسه/گتی ایمیجز

روحانی کشمیری، در حال نمایش یک اثر مقدس در عید میلاد النبی، سالروز تولد حضرت محمد (ص)، در زیارتگاه حضرت بال در سرینگر، هند/عکس از خبرگزاری فرانسه

هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)

یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های اسلامی که کارکردی آشکار در ایجاد همبستگی دارد، میلاد پیامبر اسلام (ص) است. در کشورمان، فاصله‌ بین ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول به نام هفته وحدت نامگذاری شده است. این ابتکار تاریخی، با هدف کاهش اختلافات مذهبی و نزدیک‌تر شدن پیروان مذاهب مختلف اسلامی شکل گرفت. پیامبر اسلام (ص) خود در طول حیاتشان بر اخوت، مساوات و اتحاد امت اسلامی تأکید داشتند و امروز نیز یادآوری میلاد ایشان می‌تواند الهام‌بخش وحدتی عمیق میان مسلمانان باشد.

اربیل، عراق/ مردم برای جشن میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) به ارگ ​​هجوم می‌آورند/ عکس: احسان محمد احمد احمد/آنادولو/گتی ایمیجز

شادی مسلمانان در کشور امارات متحده عربی

مردم ترکیه در مسجد فاتح استانبول حضور یافته‌اند و در مراسم مولودی حضرت رسول (ص) حضور یافته‌اند

مسلمانان در مراسم مولودالنبی با حضور رئیس سازمان امور دینی ترکیه، در مسجد شیخ ادبالی در آداپازاری/ساکاریا/ترکیه

نقش رسانه‌ها و بازتاب درست اخبار

در دنیای معاصر، رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی نقشی سرنوشت‌ساز در شکل‌دهی افکار عمومی دارند. انعکاس درست اخبار و تصاویر مرتبط با اعیاد مذهبی، تجمعات وحدت‌آفرین و فعالیت‌های مشترک مسلمانان می‌تواند به تقویت انسجام میان امت اسلامی کمک کند. این اهمیت به‌ویژه در شرایطی دوچندان می‌شود که جهان اسلام با تهدیدها و فشارهای بیرونی روبه‌روست.

مسلمانان در مسجد مرکزی کلن که توسط اتحادیه اسلامی ترکی برای امور مذهبی (DITIB) اداره می شود، در مراسم مولودی شرکت می کنند/کشور آلمان

شادی مردم در جشن هفته وحدت/ کشور تونس

مردم و شادی عید و ولادت پیامبر اسلام (ص)/دبی

فلسطینی‌ها در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷، میلاد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد، را در اورشلیم جشن گرفتند/عکاس مصطفی الخروف/خبرگزاری آناتولی

وحدت ضرورت تاریخی مسلمانان

امروز، در برهه‌ای حساس که غزه و برخی کشورهای اسلامی دیگر مورد حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، وحدت مسلمانان یک ضرورت تاریخی است. پوشش رسانه‌ای دقیق و صادقانه از واقعیت‌های این جنایات، همراه با بازتاب مراسم وحدت‌آفرین مانند جشن‌های میلاد پیامبر (ص)، می‌تواند نه تنها روحیه‌ی مقاومت را تقویت کند، بلکه تصویری روشن از همبستگی امت اسلامی در برابر دشمنان مشترک ارائه دهد.

دانش‌آموزان در یک راهپیمایی مذهبی پیش از جشن‌های میلادالنبی، که سالروز تولد پیامبر محمد را نشان می‌دهد، در لاهور، پاکستان شرکت می‌کنند.

فلسطینی‌ها در سی‌ام نوامبر سال ۲۰۱۷/تولد حضرت رسول (ص) را جشن گرفته‌اند

مردم در مسجد ابوحنیفه در مراسمی به مناسبت سالگرد تولد حضرت محمد (ص)، در منطقه اعظمیه بغداد پایتخت عراق گرد هم آمده‌اند

سخن پایانی

به طور کلی، اعیاد مذهبی در همه ادیان پلی میان معنویت و اجتماع هستند. در اسلام، این اعیاد و به‌ویژه میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، فرصتی بی‌بدیل برای تقویت برادری و کاهش اختلافات درونی امت اسلامی به شمار می‌روند. در شرایط کنونی، بازتاب درست و مسئولانه این رویدادها در رسانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در ایجاد انسجام، همبستگی و مقاومت در برابر فشارهای بیرونی ایفا کند. اتحاد مسلمانان نه یک شعار، بلکه ضرورتی تاریخی است که از اعیاد و مناسبت‌های مذهبی سرچشمه می‌گیرد و می‌تواند ضامن آینده‌ای روشن‌تر برای امت اسلامی باشد.

