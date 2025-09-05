اولین اجرای ارکستر سمفونی جوانان «برای ایران» روی صحنه رفت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن موسیقی ایران، کنسرت رونمایی از ارکستر سمفونی جوانان به رهبری نصیر حیدریان شامگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور با اجرا اعضای این ارکستر و همخوانی مردم در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

در این مراسم که با همراهی گروه کر به رهبری سحر انزلی برگزار شد مردم به طور رایگان در محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر نظاره‌گر اولین اجرای ارکستر سمفونی جوانان شدند.

نصیر حیدریان پیش از آغاز این اجرا خطاب به مردمی که به طور ایستاده در محوطه داخلی موزه منتظر اجرای ارکستر سمفونی جوانان بودند گفت: خوشحالم که به من اجازه دادن این اکستر را هدایت کنم. این اکستر متشکل از جوانانی‌ست که آینده داران اصلی موسیقی ایران هستند. این ارکستر از شاگردان موزیسین‌هایی چون پدرام فریوسفی تشکیل شده و باید از این دوستان تشکر کنم که برای پروش این استعدادهای جوان وقت گذاشته‌اند.

وی در ادامه افزود: من تحصیلات موسیقی‌ام را در کشور اتریش انجام داده‌ام؛ در کشوری که مهد موسیقی‌ست و با اطمینان می‌گویم که بعد از اتریشی‌ها هیچ کشور دیگری به اندازه مردم ایران عاشق موسیقی نیستند.

رهبر ارکستر سمفونی جوانان همچنین عنوان کرد: هدف هنرمند ایجاد شادی در جامعه است؛ در واقع ایجاد شادی برای مردمی که بعد از کار و سختی و عرق ریختن از کار فارق می‌شوند یکی از مهمترین وظایف هنرمند است. هدف هنرمند برگرداندن شادی به دل جامعه است و این از وظایف موسیقی و هنرمند محسوب می‌شود.

حیدریان گفت: به قول شوپنهاور موسیقی می‌تواند درد جامعه را برطرف کند و او را به عالم دیگری ببرد که برای مدت یکی دو ساعت از سختی‌های زندگی فاصله بگیرد.

وی افزود: خوشحالم که با خانم دکتر نادره رضایی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) آشنا شدم و این فرصت در اختیار من قرار داده شد تا مردم را بتوانم شاد کنم. ایشان بانی کنسرت آزادی (کنسرت رایگان همایون شجریان) هم بود تا مردم ما بعد از سختی‌های جنگ ۱۲ روزه دوباره شادی را تجربه کنند.

نصیر حیدریان همچنین عنوان کرد: خانم رضایی تاکید داشتند که حتما اعضای این ارکستر جوان باشند و نوازندگان و گروه کر آن از میان هنرمندان جوان انتخاب شوند.

وی ادامه داد: قطعات این اجرا توسط کیومرث طالبی که جوان بسیار توانمندی است در عرض یک هفته تنظیم شده است. قطعات این اجرا بر اساس موسیقی مناطق مختلف کشورمان مانند موسیقی گیلانی، شیرازی، تهرانی و لری است. ما امیدواریم بتوانیم این اجرا را در تالار وحدت نیز روی صحنه ببریم.

وی همچنین از سحر انزلی رهبر گروه کر و بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی) نیز تشکر کرد.

ارکستر سمفونی جوانان در ادامه به اجرای قطعاتی پرداخت که با استقبال و تشویق‌های پرشور مردم همراه بود. همچنین در هنگام اجرای قطعه ما گل‌های خندانیم مردم به همخوانی با گروه کر ارکستر سمفونی جوانان پرداختند.

در پایان این اجرا نیز نادره رضایی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی) نیز به ارائه توضیحاتی درباره این ارکستر پرداختند.

تحقق یکی از اهداف معاونت هنری با رونمایی از ارکستر جوانان

نادره رضایی در حاشیه اجرای ارکستر سمفونی جوانان که با عنوان «برای ایران» برگزار شد گفت: اجرای امشب یکی از آرزوهای ما در معاونت هنری بود که محقق شد. در شبی که در آستانه هفته وحدت و هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر معظم (ص) قرار داریم، فرزندان ایران هم‌نوا برای ایران نواختند و از ارکستر جوانان و گروه کر جوانان رونمایی شد.

وی از نصیر حیدریان، سحر انزلی و سایر دست‌اندرکارانی که در تحقق این رویداد نقش داشتند تقدیر کرد و افزود: تلاش این افراد برای نسل جوان ایران که در حوزه موسیقی توانمند هستند بستری برای اجرا، تمرین و دیده شدن فراهم کرده است.

رضایی اظهار داشت: امشب ما طنین ایران را رنگارنگ از موسیقی مناطق مختلف شنیدیم و شاهد اجراهایی درخشان بودیم. فرزندان جوان ایران در هنرستان‌های موسیقی نشان دادند که اگر بستر مناسب فراهم شود و آموزش توسط اساتید دلسوز و توانمند صورت گیرد، می‌توانند در بازه‌ای کوتاه به اجراهای درخشان دست یابند.

وی ادامه داد: فرزندان ایران امشب در کنار خانواده‌ها و مردم برای آبادی، آزادی و شادی ایران خواندند. امیدواریم نسلی پرورش دهیم که برای ایران از جان مایه بگذارد و بتواند صدای ایران را به جهانیان برساند. آینده ایران از آن جوانان است و بی‌تردید ایران را بهتر از ما خواهند ساخت.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اجرای امشب بخشی از مجموعه اجراهای «برای ایران» معاونت هنری بود. امیدواریم در آینده نزدیک زمینه اجرای این برنامه‌ها در میدان آزادی فراهم شود.

بابک رضایی نیز در پایان با اشاره به ادامه این برنامه‌ها گفت: روز شنبه در تخت جمشید، ارکستر سمفونیک ارمنستان با گروهی ۱۰۷ نفره قطعاتی را اجرا خواهد کرد که اجرای ویژه آن «ای ایران» است و طنین این اثر ان‌شاءالله در تخت جمشید برای مردم نواخته و به گوش ایران و جهانیان رسانده خواهد شد. امیدوارم بیش از گذشته بستر حضور هنرمندان در عرصه فرهنگ و هنر فراهم شود، همبستگی تقویت گردد و نسل آینده ایران بدرخشد.

ارکستر جوانان محصول توجه ویژه به هنرستان‌های موسیقی

بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ابراز خوشحالی از اجرای هنرمندان جوان موسیقی گفت: یکی از وظایف ما توجه به حوزه جوانان است. معاونت هنری و شخص خانم دکتر رضایی از روزی که وارد دفتر موسیقی شدم، از من خواستند که توجه ویژه‌ای به هنرستان‌های موسیقی داشته باشیم. دفتر موسیقی به‌عنوان متولی موسیقی کشور وظیفه نظارت عالیه بر روند رشد هنرمندان در هنرستان‌ها را برعهده دارد و ماحصل مشورت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، تشکیل ارکستر سمفونی جوانان بود.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری این ارکستر توضیح داد: برنامه‌ریزی‌ها از ماه‌ها پیش آغاز شده بود. اگرچه در دوران جنگ بخشی از فعالیت‌ها به تعویق افتاد، اما پس از آن با جدیت کار دنبال شد. با فراخوانی که به اساتید مطرح موسیقی کلاسیک در تهران داده شد، شاکله این ارکستر شکل گرفت. از خانم انزلی نیز باید تشکر کنم که زحمات فراوانی برای مدیریت و رهبری گروه کر متقبل شدند. امشب خوشحال هستم که یکی از اهداف اصلی دفتر موسیقی به ثمر نشست.

مدیرکل دفتر موسیقی با تأکید بر اتصال «جزایر هنری» به یکدیگر افزود: اینکه برای نخستین بار در موزه هنرهای معاصر شاهد اجرای ارکستر سمفونی جوانان هستیم، آغاز مبارکی است. این ارتباط در آینده با حوزه تئاتر نیز برقرار خواهد شد تا فعالیت‌ها استمرار یابد و جزایر هنری به یکدیگر متصل شوند.

وی با اشاره به جشنواره موسیقی فجر گفت: در این جشنواره هنرمندان موسیقی به‌عنوان موسیقی متن جشنواره‌های هنری کشور حضور پررنگ خواهند داشت. بخشی از این رویکرد برای اتصال هنرهای محتلف امشب به نمایش درآمد و در جشنواره فجر نیز تداوم خواهد داشت.

رضایی اظهار داشت: نکته مهم این است که باید به خودمان ببالیم که چنین ظرفیت بالایی از جوانان در حوزه موسیقی داریم؛ ظرفیتی که حاصل تلاش معلمان این سرزمین است و در دنیا کمتر نظیر دارد.

وی ادامه داد: در کشور ما امروز به حوزه‌های علمی و اقتصادی توجه ویژه‌ای می‌شود و خوشحالیم که در این دوره از معاونت هنری فرصتی فراهم شد تا بخشی از درخشش جوانان در حوزه فرهنگ نیز دیده شود. حوزه فرهنگ مزیت جمهوری اسلامی ایران است و می‌تواند مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، چرخ‌های توسعه و بالندگی کشور را به حرکت درآورد.

بابک رضایی در پایان با تقدیر از نصیر حیدریان به‌عنوان یکی از بزرگان موسیقی کلاسیک ایران گفت: امیدوارم ارکستر سمفونی جوانان پشتوانه‌ای محکم برای ارکستر سمفونیک تهران باشد و این جوانان در سال‌های آینده در آن حضور یابند. مطمئن هستم در آینده درخشش بین‌المللی بیشتری از این نسل خواهیم دید.

این کنسرت به رهبری نصیر حیدریان، مدیریت محمدرضا صفی و با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، انجمن موسیقی ایران و موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

