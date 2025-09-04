مستند «رمز و راز جان»؛ فیلمی درباره «داریوش فرهود» استاد علم ژنتیک در شبکه ۴

به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان این فیلم گفت:دکتر داریوش فرهود، به‌عنوان استاد نامدار علم ژنتیک ایران، شخصیتی استثنایی است که عمر خود را صرف بنیان‌گذاری و گسترش این دانش در کشور کرد. انتخاب ایشان نه‌تنها به دلیل جایگاه علمی، بلکه به‌خاطر منش انسانی و نگاه اخلاقی‌شان به علم بود.

وی افزود: دکتر فرهود علم ژنتیک را تنها در آزمایشگاه نمی بیند و همواره بر پیوند ژنتیک با کرامت انسان تأکید دارد. ما تلاش کردیم در فیلم نشان دهیم چگونه نگاه اخلاق‌مدارانه ایشان، تأثیرگذاری علمی او را متمایز ساخته است.

عباسی به فرم تصویری و نوآوری‌های فنی این مستند هم اشاره کرد و افزود: زبان تصویری اثر را آگاهانه آرام و تأمل‌برانگیز انتخاب کردیم تا مخاطب فرصت درنگ و هم‌نشینی با اندیشه‌های استاد فرهود را بیابد. ریتم تدوین به‌گونه‌ای طراحی شد که بیننده نه صرفاً شاهد یک روایت بیوگرافیک، بلکه همراهی‌کننده در مسیر زندگی و تفکر ایشان باشد. از رهگذر این اقدام، فضایی آرام اما عمیق ایجاد شده است که بازتاب‌دهنده شخصیت درون‌نگر و متفکر استاد است.

او تأکید کرد: هدف ما این بود که فیلم نه‌تنها زندگی یک دانشمند، بلکه روحیه اخلاقی، فلسفی و فکری او را نیز به تصویر بکشد.

عباسی به بُعد فرهنگی داریوش فرهود هم اشاره کرد و گفت: استاد فرهود افزون بر جایگاه علمی، چهره‌ای فرهنگی نیز هستند که ایران‌دوستی و علاقه عمیقشان به میراث فکری و تمدنی کشور همواره آشکار بوده است. ثمره این دغدغه، مجموعه ارزشمند و یازده‌جلدی «ایران فرهنگی» است که حاصل سال‌ها پژوهش و نگارش او در معرفی مفاخر، مشاهیر و بزرگان ایران و میراث عظیم فکری آنان است.

او ادامه داد: در این مستند، بخشی نیز به روند تألیف این مجموعه اختصاص یافته تا نشان داده شود که «فرهود» چگونه با دقت و وسواس علمی، منابع متعدد را گردآوری و تحلیلی جامع از میراث فرهنگی ایران ارائه کرده است. این مجموعه یکی از دستاوردهای ماندگار استاد به شمار می‌آید و در فیلم تلاش شده است جایگاه آن در کنار فعالیت‌های علمی و اجتماعی ایشان به‌درستی بازتاب یابد

کارگردان مستند« رمز و راز جان» در پایان گفت: اهمیت ساخت مستند درباره چهره‌ای چون دکتر داریوش فرهود، در این است که وی نه‌تنها به‌عنوان «استاد علم ژنتیک» شناخته می‌شود، بلکه الگویی کم‌نظیر از پیوند دانش، اخلاق و فرهنگ است. بازنمایی زندگی و اندیشه‌های او برای نسل امروز و فردا فرصتی است تا دریابند علم زمانی ماندگار و اثرگذار خواهد بود که در خدمت ارتقای کرامت انسانی و پاسداشت فرهنگ کشور باشد. چنین آثاری کمک می‌کند مفاخر ملی ما نه در حد نام‌، بلکه در مقام الگوهایی الهام‌بخش در حافظه جمعی ایرانیان باقی بمانند.

فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیه کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضاعباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که در قالب آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی بیست و شش چهرهِ نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ پخش می‌شود و تکرار آن جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از قاب شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان این شبکه تلویزیونی است.

