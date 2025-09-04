با انتشار «طلوع ظفر» بخش اول «هشت سال و این روزها» تکمیل شد+صوت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، قطعه «طلوع ظفر» به آهنگسازی هادی آرزم در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، را بصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

آرزم «طلوع ظفر» را بر روی شعری از ضیاالدین ترابی آهنگسازی کرده و اسفندیار قره‌باغی خوانندگی آن را بر عهده داشته است. اجرای آن دی‌ماه ۱۳۶۳ توسط ارکستر سمفونیک تهران صورت گرفته و بازنشر این قطعه اکنون در سایت بنیاد رودکی در دسترس است.

پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سال‌ها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

عموم هموطنان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی بنیاد رودکی به آدرس https://roudakifoundation.com/shop به‌صورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند.

پیش از این نیز، شش قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین»، «ای ایران»، «پیش به سوی جبهه‌ها»، «بر دشمن پیروزیم» و «صبح امید» در قالب این پروژه منتشر شده بود و با انتشار این قطعه، بخش نخست این پروژه کامل شد.

