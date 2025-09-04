با انتشار «طلوع ظفر» بخش اول «هشت سال و این روزها» تکمیل شد+صوت
بخش اول پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها» با انتشار قطعه «طلوع ظفر» اجرا شده در سال ۱۳۶۳، تکمیل شد تا در بخش دوم قطعات بیشتری از آن روزهای موسیقی ایران در دسترس علاقهمندان قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این بنیاد در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، قطعه «طلوع ظفر» به آهنگسازی هادی آرزم در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، را بصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقهمندان قرار میدهد.
آرزم «طلوع ظفر» را بر روی شعری از ضیاالدین ترابی آهنگسازی کرده و اسفندیار قرهباغی خوانندگی آن را بر عهده داشته است. اجرای آن دیماه ۱۳۶۳ توسط ارکستر سمفونیک تهران صورت گرفته و بازنشر این قطعه اکنون در سایت بنیاد رودکی در دسترس است.
پروژه «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سالها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این پروژه و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
عموم هموطنان و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه اطلاعرسانی بنیاد رودکی به آدرس https://roudakifoundation.com/shop بهصورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند.
پیش از این نیز، شش قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین»، «ای ایران»، «پیش به سوی جبههها»، «بر دشمن پیروزیم» و «صبح امید» در قالب این پروژه منتشر شده بود و با انتشار این قطعه، بخش نخست این پروژه کامل شد.