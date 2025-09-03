اجرای نمایش «نیمه تاریک ماه» همزمان با وقوع خسوف

به گزارش ایلنا، نمایش «نیمه تاریک ما» به کارگردانی داود بنی‌اردلان که این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است، همزمان با وقوع یکی از نادرترین خسوف‌های قرن در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور، برنامه‌ای ویژه برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

پس از اجرای روز یکشنبه، گروه اجرایی همراه با تماشاگران به رصد خسوف کامل ماه خواهند پرداخت.

این همزمانی، فرصتی کم‌نظیر برای علاقه‌مندان به هنر و پدیده‌های نجومی فراهم می‌کند تا در شبی واحد، تجربه‌ای ترکیبی از نمایش صحنه‌ای و رخداد آسمانی را شاهد باشند.

بازیگران این نمایش (به‌ترتیب حروف الفبا) عبارتند از: مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، الهه حسینی، سیاوش صفاریان‌پور، بهزاد عمرانی، مژده محمدی و اهورا نیازی.

علاقمندان برای تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

