خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«هِزار هَزار دف»؛ دف نوازانی در دریاچه شهدای خلیج فارس

«هِزار هَزار دف»؛ دف نوازانی در دریاچه شهدای خلیج فارس
کد خبر : 1681582
لینک کوتاه کپی شد.

ویژه‌برنامه دف نوازان ایران زمین با عنوان «هِزار هَزار دف» جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ویژه‌برنامه دف نوازان ایران زمین با عنوان «هِزار هَزار دف» با هدف همدلی بیش از پیش نوازندگان ساز دف ایران زمین، به همت واحد موسیقی فرهنگسرای بهمن، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار می‌شود.

این برنامه با اجرای اساتید کردستان، گروه اخوان کردستان، به سرپرستی منصور مرادی و حضور اساتید؛ سیدعلاالدین یاسینی، خلیفه جلال زندسلیمی،  سید بهاالدین حسینی، وریا عارفی، مسلم علیپورابراهیم علیپور، ابراهیم مرادی ومحمد مرادی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ به دریاچه شهدای خلیج‌فارس به نشانی؛ میدان دریاچه، بلوار یاسوج، در ورود اصلی دریاچه (در غربی) جزیره تنب بزرگ مراجعه کنند.

تمامی دف نوازان با هر سطح نوازندگی می‌توانند در این برنامه حضور به‌ هم رسانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی