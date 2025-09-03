«هِزار هَزار دف»؛ دف نوازانی در دریاچه شهدای خلیج فارس
ویژهبرنامه دف نوازان ایران زمین با عنوان «هِزار هَزار دف» جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ویژهبرنامه دف نوازان ایران زمین با عنوان «هِزار هَزار دف» با هدف همدلی بیش از پیش نوازندگان ساز دف ایران زمین، به همت واحد موسیقی فرهنگسرای بهمن، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار میشود.
این برنامه با اجرای اساتید کردستان، گروه اخوان کردستان، به سرپرستی منصور مرادی و حضور اساتید؛ سیدعلاالدین یاسینی، خلیفه جلال زندسلیمی، سید بهاالدین حسینی، وریا عارفی، مسلم علیپورابراهیم علیپور، ابراهیم مرادی ومحمد مرادی برگزار میشود.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۱۹ به دریاچه شهدای خلیجفارس به نشانی؛ میدان دریاچه، بلوار یاسوج، در ورود اصلی دریاچه (در غربی) جزیره تنب بزرگ مراجعه کنند.
تمامی دف نوازان با هر سطح نوازندگی میتوانند در این برنامه حضور به هم رسانند.