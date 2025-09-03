بیانیه صداوسیما در پی شهادت تصویربردار شبکه العالم
معاونت برونمرزی سازمان صداوسیما در پی شهادت تصویربردار شبکه العالم در غزه بیانیه داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی، رژیم صهیونیست روز گذشته «رسمی جهاد سالم» فیلمبردار شبکه تلویزیونی العالم را در غزه ترور کرد. در پی شهادت وی، معاونت برونمرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بیانیهای به شرح ذیل صادر کرد:
«بسمالله الرحمن الرحیم
ما با اندوهی عمیق خبر شهادت رسمی جهاد سالم تصویربردار شجاع شبکه العالم را که در حین بازگشت از مأموریت پوشش حقیقت و ثبت جنایات علیه مردم مظلوم غزه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، دریافت کردیم.
شهادت این تصویربردار متعهد بار دیگر پرده از چهره واقعی رژیمی برداشت که نه تنها از کشتار زنان و کودکان ابایی ندارد، بلکه صدای حقیقتگویی و ثبت جنایاتش را نیز با گلوله خاموش میکند. این اقدام ضدانسانی و جنایتکارانه، محکومیتی مضاعف را بر کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی میافزاید.
تا کنون بنا بر گزارشهای معتبر بینالمللی، دستکم ۲۴۷ خبرنگار و فعال رسانهای فلسطینی در جریان جنگ غزه به شهادت رسیدهاند و شهید رسمی جهاد سالم نیز به این کاروان پرافتخار پیوست. این آمار تلخ نشان میدهد که رژیم صهیونیستی به صورت نظاممند خبرنگاران و فعالان رسانهای را هدف قرار میدهد تا حقیقت پنهان بماند؛ اما تاریخ گواهی خواهد داد که خون خبرنگاران، صدای رساتر از هر رسانه خواهد بود.
شهید رسمی جهاد سالم، تصویربردار و مسئول هماهنگی خبری، از هشت سال پیش همکاری خود را با شبکه العالم آغاز کرد. او در روز ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ طی حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به خودروی حاملش و هنگام بازگشت از تهیه گزارش به شهادت رسید. این شهید عزیز از ابتدای جنگ همواره در کنار خبرنگاران شبکه در پوششهای زنده و تهیه گزارشها در میدان نبرد رسانهای حاضر بود و بهعنوان چهرهای پرتلاش و فداکار شناخته میشد.
ما در برابر رشادت و پایمردی شهید رسمی جهاد سالم سر تعظیم فرود میآوریم؛ او با دوربینش سنگر ساخت و با تصویر، روایتگر حقیقت شد. یاد و نام او برای همیشه در حافظه آزادیخواهان و روزنامهنگاران آزاده جهان زنده خواهد ماند.
معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما ضمن عرض تبریک و تسلیت صمیمانه به خانواده آن شهید بزرگوار، همکارانش در شبکه العالم و خانواده بزرگ صداوسیما، تأکید میکند که خون خبرنگاران شهید غزه هرگز هدر نخواهد رفت و حقیقتی که آنان روایت کردند، در وجدان بیدار بشریت جاودانه خواهد ماند.»