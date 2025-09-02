توضیح دفتر موسیقی وزارت فرهنگ درباره اسامی منتشر شده اجراهای خیابانی میدان آزادی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی اعلام کرد هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجراهای خیابانی در میدان آزادی به جز اجرای همایون شجریان در تاریخ ۱۴ شهریور تائید شده نیست.

در متن منتشر شده از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

پیرو انتشار اسامی تعدادی از هنرمندان و تاریخ برگزاری کنسرت‌های خیابانی در میدان آزادی از سوی رسانه‌ها؛ لازم به ذکر است به جز اجرای همایون شجریان در تاریخ ۱۴ شهریور هیچ یک از اسامی و تاریخ‌های منتشر شده برای اجرا در میدان آزادی تائید شده نیست. اسامی و تاریخ‌های اعلام شده در رسانه‌ها بر اساس احتمالات منتشر شده است.

بدیهی است مواردی از این دست پس از قطعی شدن از سوی مراجع ذی‌ربط رسمی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

