حامد جعفری طی احکامی، مدیران بخش‌های مختلف برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، حامد جعفری دبیر این دوره از جشنواره، طی احکامی مدیران اجرایی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان را به شرح زیر منصوب کرد:

– کمال حیدری، مدیر اجرایی جشنواره

– سیدمهدی سجادی، مدیر مالی، حقوقی و پشتیبانی

– محمدرضا فرجی، مدیر امور استان‌ها و سینماها

– هادی نائیجی، مشاور دبیر جشنواره

– سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه

– میلاد شُکرخواه، دستیار دبیر جشنواره

– بابک نکویی، مشاور امور هنری

– محمدرضا تشکری، مدیر امور بین‌الملل

– فرزاد هوشیار پارسیان، مدیر برنامه‌های جنبی

– رضا آژ، مدیر امور میهمانان

– سیدمحمدصادق لواسانی، مدیر روابط عمومی

– علی اسدی، مدیر حراست

حامد جعفری در این جلسه تاکید کرد که برنامه‌های بخش‌های اصلی و جنبی جشنواره سی و هفتم، از چند هفته قبل در حال برنامه‌ریزی است و بخش قابل توجهی از پیش‌بینی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد سینمایی با همکاری مسئولان در تهران و اصفهان، انجام شده است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان از دوازدهم تا شانزدهم مهرماه سال جاری (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) در اصفهان برگزار می‌شود.

