معرفی مدیران سی و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
حامد جعفری طی احکامی، مدیران بخشهای مختلف برگزاری سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، حامد جعفری دبیر این دوره از جشنواره، طی احکامی مدیران اجرایی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان را به شرح زیر منصوب کرد:
– کمال حیدری، مدیر اجرایی جشنواره
– سیدمهدی سجادی، مدیر مالی، حقوقی و پشتیبانی
– محمدرضا فرجی، مدیر امور استانها و سینماها
– هادی نائیجی، مشاور دبیر جشنواره
– سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه
– میلاد شُکرخواه، دستیار دبیر جشنواره
– بابک نکویی، مشاور امور هنری
– محمدرضا تشکری، مدیر امور بینالملل
– فرزاد هوشیار پارسیان، مدیر برنامههای جنبی
– رضا آژ، مدیر امور میهمانان
– سیدمحمدصادق لواسانی، مدیر روابط عمومی
– علی اسدی، مدیر حراست
حامد جعفری در این جلسه تاکید کرد که برنامههای بخشهای اصلی و جنبی جشنواره سی و هفتم، از چند هفته قبل در حال برنامهریزی است و بخش قابل توجهی از پیشبینیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد سینمایی با همکاری مسئولان در تهران و اصفهان، انجام شده است.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان از دوازدهم تا شانزدهم مهرماه سال جاری (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) در اصفهان برگزار میشود.