آغاز اکران آنلاین مستند «موسیو مارکف»
اکران آنلاین فیلم مستند «موسیو مارکف» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهوش شیخ الاسلامی از ۱۲ شهریورماه در پلتفرم هاشور آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم «هاشور»، مستند «موسیو مارکف» محصول سال ۱۴۰۳ روایتی است از زندگی و آثار نیکلای مارکوف، معمار شاخصی که نقش مهمی در شکل‌گیری معماری نوین ایران در دوران پهلوی داشت.

در خلاصه داستان این مستند آمده است: «خاطرات نوجوانی کارگردان به‌طور عمیقی با ساختمان‌های بازمانده از معماری دوران تحول گره خورده‌اند. همین ارتباط او را بر آن داشت تا با نگاهی دوباره به خاطرات نسل خود، زندگی و آثار نیکولای مارکوف را در قالب فیلم مستند موسیو مارکوف مورد بررسی قرار دهد.»

این مستند با رویکردی توصیفی و احساسی، سفری در میان بناهای ماندگار مارکوف می‌برد؛ بناهایی که نه تنها بخشی از تاریخ معماری ایران هستند، بلکه خاطرات نسلی از ایرانیان را در خود جای داده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند این پرتره تاریخی، اجتماعی و معماری را به مدت ۷۰ دقیقه در پلتفرم هاشور تماشا کنند.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه کننده، پژوهشگر و کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی، نویسنده: مهوش شیخ الاسلامی و جمشید صادق، تصویربردار: محمدرضا جهان پناه، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، تدوینگر: مهوش شیخ الاسلامی، مدیرتولید: هایده قریشی، توازن رنگ و نور: محمدرضا تیموری و انتخاب موسیقی: جمشید صادق.

