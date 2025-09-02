پیام وزیر ارشاد به هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیامی منتشر کرد.

در این پیام می‌خوانیم:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موسیقی جوان پژواک شور زندگی و آینه‌ روشن فردای فرهنگ این سرزمین است؛ نوایی که هم بر ریشه‌های سترگ سنتی تکیه دارد و هم راهی تازه به سوی خلاقیت و امید می‌گشاید.

هجدهمین جشنواره موسیقی جوان، جلوه‌ای از این حقیقت است؛ جایی که نسل امروز با ساز و صدای خود، پیوندی میان میراث کهن و آفرینش‌های نو می‌آفریند و نشان می‌دهد که هنر، همچنان زبان همبستگی و آینده‌سازی ایران است.

به همه جوانان هنرمند که با تلاش و شوق در این مسیر گام نهاده‌اند درود می‌فرستم و برایشان استواری در خلق آثار هنری در راه ایران عزیز را آرزو دارم.

