پیام وزیر ارشاد به هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیامی منتشر کرد.
در این پیام میخوانیم:
بسمالله الرحمن الرحیم
موسیقی جوان پژواک شور زندگی و آینه روشن فردای فرهنگ این سرزمین است؛ نوایی که هم بر ریشههای سترگ سنتی تکیه دارد و هم راهی تازه به سوی خلاقیت و امید میگشاید.
هجدهمین جشنواره موسیقی جوان، جلوهای از این حقیقت است؛ جایی که نسل امروز با ساز و صدای خود، پیوندی میان میراث کهن و آفرینشهای نو میآفریند و نشان میدهد که هنر، همچنان زبان همبستگی و آیندهسازی ایران است.
به همه جوانان هنرمند که با تلاش و شوق در این مسیر گام نهادهاند درود میفرستم و برایشان استواری در خلق آثار هنری در راه ایران عزیز را آرزو دارم.