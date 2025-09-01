خبرگزاری کار ایران
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد:

برای بازگرداندن پیکر احمد پژمان به ایران در تلاش هستیم

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تلاش این دفتر برای بازگرداندن پیکر احمد پژمان به ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از معلونت هنری، بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، گفت: استاد احمد پژمان از مفاخر موسیقی کشورمان محسوب می‌شود که متاسفانه روز گذشته خبردار شدیم بر اثر بیماری در امریکا دار فانی را وداع گفت. بی‌تردید فقدان این هنرمند تاثیرگذار برای جامعه موسیقی ایران ضایعه‌ای بزرگ محسوب می‌شود و جای خالی ایشان به این زودی‌ها پر نخواهد شد.

وی گفت: با صحبت ‏ها و مشورت‏ هایی که با دوستان و جامعه موسیقی داشتیم تصمیم گرفتیم تا تمام تلاش‏مان را برای بازگرداندن پیکر این هنرمند تاثیرگذار به میهن انجام دهیم. ما رایزنی ‏هایی را با خانواده‏ ایشان انجام داده‏ایم و در تلاش هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم، پیکر استاد پژمان در اولین فرصت به ایران انتقال پیدا کند.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در مورد محل دفن پیکر احمد پژمان بیان کرد: البته هنوز محل دفن پیکر ایشان قطعی نشده و بدیهی‏ است که برنامه مراسم تشییع و تعیین محل خاکسپاری استاد با صلاحدید خانواده ایشان و همچنین منطبق با جایگاه این هنرمند تعیین خواهد شد.

