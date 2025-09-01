اجرای گروه «هَندا» و صالح آدینه روز پنجشنبه

به گزارش ایلنا، گروه موسیقی «هندا» به سرپرستی داوود ترزبان، پنج‌شنبه ۱۳شهریور ۱۴۰۴ در سالن بلک‌باکس مجموعه ایران‌مال به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

این کنسرت که بیش از ۲۰ نوازنده دارد با محوریت ساز هنگ‌درام، تجربه‌ای متفاوت از موسیقی مینیمال را برای مخاطبان رقم خواهد زد.

شایان زارع و مهدیه ابراهیمی خوانندگان این گروه هستند و قطعات طوفان، آسمان آبی، گیسو، وومن (قطعه‌ای تقدیم به زنان و مادران ایران)، ویونا، هَندا، شوق پرواز در این کنسرت اجرا می‌شود.

همچنین آثار بازخوانی (تنظیم مجدد) و باز آفرینی مثل آثار گروه مدرن تاکینگ یا قطعات خاطره‌انگیز غوغا ستارگان و … هم در کنسرت گروه هندا به اجرا در می‌آید.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت کنسرت «هندا» را از طریق سامانه فروش بلیت ایران اجرا(https://www.iranejra.com/event/207-tarzaban)تهیه کنند.

گروه «هَندا» پیش‌تر اجراهایی موفق در نقاط مختلف کشور داشته و با استقبال علاقه‌مندان به موسیقی تجربی و آرامش‌بخش مواجه شده است. اجرای پیش‌رو نخستین حضور رسمی این گروه در تهران و مجموعه ایران‌مال محسوب می‌شود.

همچنین صالح آدینه، خواننده جوان موسیقی تلفیقی، روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در دو سئانس در سالن بلک‌باکس مجموعه ایران‌مال روی صحنه می‌رود. این اجرا شامل قطعاتی از آثاری است که این هنرمند آن‌ها را بازخوانی کرده است.

کنسرت پیش‌رو با هدف ارائه تجربه‌ای متفاوت از موسیقی معاصر طراحی شده است. صالح آدینه با بهره‌گیری از ترکیب سازهای آکوستیک و الکترونیک، فضایی احساسی و تأثیرگذار خلق می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت تیوال (https://www.tiwall.com/blackbox.iranmall) نسبت به تهیه بلیت این کنسرت اقدام کنند.

