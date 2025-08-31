به گزارش ایلنا، این اثر حاصل سال‌ها تلاش پژوهشگران است و با بیش از ۱۱۰ مدخل، مباحث اصلی منطق را با زبانی روان و در عین حال علمی ارائه می‌کند.



کتاب در ۲۶۲ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و هدف آن، تسهیل یادگیری منطق و کاربردی‌سازی آن برای طلاب و دانشجویان است.



مقالات این فرهنگ‌نامه عمدتاً به قلم مهدی افضلی و با بازبینی و ویرایش علمی دکتر حسن رضایی تدوین شده است.

