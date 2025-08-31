خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتشار کتاب «فرهنگ‌نامه منطق» در پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

انتشار کتاب «فرهنگ‌نامه منطق» در پژوهشکده باقرالعلوم(ع)
کد خبر : 1680545
لینک کوتاه کپی شد.

انتشارات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) کتاب ارزشمند «فرهنگ‌نامه منطق» را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، این اثر حاصل سال‌ها تلاش پژوهشگران است و با بیش از ۱۱۰ مدخل، مباحث اصلی منطق را با زبانی روان و در عین حال علمی ارائه می‌کند.

 کتاب در ۲۶۲ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و هدف آن، تسهیل یادگیری منطق و کاربردی‌سازی آن برای طلاب و دانشجویان است.

مقالات این فرهنگ‌نامه عمدتاً به قلم مهدی افضلی و با بازبینی و ویرایش علمی دکتر حسن رضایی تدوین شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر