به گزارش ایلنا، در این مقاله آمده است: شناخت رهبران دنیا که دنبال تحول هستند امروزه برای همه ما قابل توجه است. یکی از این رهبران حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است که به عنوان رهبری مذهبی و سیاسی در ایران و جهان شناخته شده است.



او قبل از اینکه یک رهبر سیاسی باشد، یک شخصیت مذهبی است و چارچوب بندی ذهنی او بر اساس تعالیم الهی و دینی شکل گرفته است و شاید به همین دلیل است که رفتار و کردار و طرز تفکر او با سایر رهبران جهان متمایز است.



کاریزمای آیت الله خامنه ای نه تنها در بین مردم ایران بلکه در بین مسلمانان جهان بر کسی پوشیده نیست . این کاریزما ناشی از اقتدار معنوی ، دینی و فرهنگی اوست که موجب هدایت سیاسی جامعه ایران و الهام بخشی جوامع اسلامی در دنیا و مردمان آزاده دنیا است .



رهبری سیاسی آیت الله خامنه ای برگرفته از اصول مسلم دینی است که در تمام ادیان الهی بالاخص اسلام به عنوان یک ارزش محسوب می شوند که برخی از آنها عبارتند از کرامت انسانی، نفی هر گونه ظلم و تعدی به دیگران، صداقت در گفتار و کردار ، عدم جدائی دین از سیاست، نفی هر گونه آپارتاید، نفی برتری یک انسان به انسان دیگر بر اساس رنگ و نژاد و ثروت ، اعتقاد به منجی در دنیا، اخلاق مداری در زندگی سیاسی و اجتماعی، ترویج اندیشه‌های ناب دینی و هدایت جامعه به سوی دین مداری.



بر همین اساس است که رهبری وی در دنیا قدری با رهبری و مدیریت سایر رهبران جهان متمایز است. او معتقد است که دین، محور و اساس زندگی است و اگر انسان امروزی خود را بی نیاز از دین بداند جامعه به تباهی خواهد رفت . دین آمده است تا زندگی بشر را به صلح و آرامش برساند و محیط امن برای همه مردم دنیا ایجاد کند . بر همین اساس است که وی با استدلالهای دینی و مبتنی بر ارزشهای الهی با توسعه سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای نظامی هسته‌ای مخالف است و آن را حرام دانسته و اجازه انحراف صنعت هسته ای ایران را به هیچ عنوان نمی‌دهد و این فتوی برای همه آحاد مردم و نظامیان ایران هم واجب و ضروری است.



چنین باورهای دینی و اعتقادی که شخصیت وی را صیقل داده است، در افکار سیاسی و مدیریت وی ساری و جاری شده است. صلابت در گفتار ، سلامت روحی و روانی، اخلاق مداری و استقامت در روشهای اتخاذ شده در حوزه سیاسی وی به وضوح قابل مشاهده است .



آیت الله العظمی خامنه‌ای در تلاش است در حکومت داری معاصر اسلامی از روش‌های اتخاذ شده در زمان رسول الله (ص) و نیز در زمان خلافت امام علی (ع) به عنوان وصی پیامبر و یکی از خلفای اسلامی بعد از پیامبر اکرم استفاده کند و این روش و الگو با توجه به اقتضائات زمان و بعد از گذشت بیش از 1400 و اندی سال از زمان حکومت پیامبر اکرم (ص)، بسیار سخت است و او مجبور است که قواعد و الگوهای رفتاری و حکومتی پیامبر اکرم(ص) را با توجه به اقتضائات زمان و نیازهای جامعه بشری امروزی و پیچیدگی‌های عصر حاصر از منابع معتبر فقهی و دینی استنباط کرده و با روش‌های امروزی در حکومت داری و سیاستمداری اعمال کند.



چنین منش و نگاه سیاسی نیازمند عمق فکری دینی است تا بتواند سیاست و حکومت داری امروزی را بر اساس موازین عقلی و دینی همراه سازد تا دچار تناقض نشود و او در رهبری نزدیک به 4 دهه، از عهده این کار برآمده است و توانسته است تا یک توع حکومت بر اساس مردم سالاری دینی به جهان معرفی کند.



آنچه امروز در جهان شاهد هستیم، عدم شناخت کافی مردم دنیا از وی در ابعاد سیاسی ، دینی و فرهنگی است. او در عین حالی که یک سیاستمدار است ، یک ادیب و شخصیت فرهنگی و هنری است. شناخت او از ادباء و تولیدات فکری و فرهنگی و ادبی بسیار بالا است و لذا در نشست با هر کدام از طیف‌های یاد شده با زبان تخصصی خاص آنها صحبت می کند و همه را به تعجب وا می‌دارد. استنباطات فقهی و دینی او در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی با توجه به شرائط و اقتضائات ملی بین المللی در بین فقه‌ای دینی معاصر زبانزد است .



متاسفانه آنچه در عرصه بین‌المللی از او سخن گفته می‌شود، فقط عملکرد سیاسی و رویکردهای سیاسی وی در عرصه جهانی و نشان دادن یک چهره سیاسی صرف از او است که با دنیای واقعیات فاصله دارد و لذا بدون درک هسته فکری دینی و فرهنگی او، درک درستی از افکار سیاسی او نمی‌توان داشت.



جان کلام این است که آیت الله خامنه‌ای یک شخصیت دینی، فرهنگی، ادبی و سیاسی است و افکار و اندیشه‌های او را از لابلای دهها جلد کتاب و هزاران جلسه سخنرانی و اظهار نظر باید جستجو کرد.

