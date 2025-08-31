به گزارش ایلنا، دبیرخانه جایزه مهرگان با انتشار فراخوان دوره‌های بیستم و بیست‌ویکم جایزه مهرگان علم (علم برای همه) در بخش «کتاب‌های علمی-زیست‌محیطی» از نویسندگان و ناشرانی که چاپ اول کتاب‌هایشان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتشر شده است دعوت می‌کند سه نسخه از کتاب‌های خود را تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

در بخش «تشکل‌های مردم‌نهاد»، دبیرخانه جایزه مهرگان از مدیران یا اعضای مؤسس تشکل‌های زیست‌محیطی (NGO)ها دعوت می‌کند تا شرح حال مختصر و فهرست مهم‌ترین فعالیت‌های خود در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ضمیمه یک گزارش تصویری کوتاه (کلیپ) از اقدامات انجام شده تشکل طی این دو سال، به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. ذکر این نکته ضروری است که توضیح نوشتاری فعالیت‌ها حداکثر در پانصد کلمه و گزارش تصویری نیز حداکثر در ۴ دقیقه پذیرفته می‌شود. مهلت ارسال عملکرد تشکل‌ها ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ است.

جایزه مهرگان علم در بخش «یک عمر تلاش درعرصه محیط زیست» با ارزیابیِ مجموعۀ آثار یا خدمات کنشگران برجسته محیط زیست ایران، به اثرگذارترین شخصیت این عرصه تعلق می‌گیرد. نامزدهای دریافت این جایزه از سوی مدیر جایزه مهرگان، داوران جایزه مهرگان علم و یا تشکل‌های زیست‌محیطی ایران معرفی می‌شوند. شخصیت برگزیده در بخش «یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست» با اتفاق آرای داوران انتخاب می‌شود.

دبیرخانه جایزه مهرگان از رسانه‌ها و نهادهای مستقل عرصه محیط زیست ایران

دعوت می‌کند چنانچه شخصیتی را برای دریافت جایزه مهرگان علم «یک عمر تلاش» صاحب صلاحیت می‌دانند نام، شرح حال مختصر و فهرستی از مهم‌ترین آثار و یا خدمات وی را به دبیرخانه جایزه ارسال کنند. مهلت برای معرفی شخصیت‌ها ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ است.

ارسال کتاب‌ها برای دبیرخانه جایزه مهرگان از طریق صندوق پستی ۵۵۵-۱۹۶۱۵ (تهران، اداره پست تجریش) و ارسال ویدئوهای کوتاه و معرفی تشکل‌ها از طریق تلگرام دبیرخانه (https://t.me/mehreganprize) و یا ایمیل جایزه مهرگان (mehreganprize@gmail.com) میسر است.

دبیرخانه جایزه مهرگان

نهم شهریورماه ۱۴۰۴

وبگاه جایزه مهرگان:

mehreganprize.com

پست الکترونیک:

mehreganprize@gmail.com

کانال فارسی:

https://t.me/mehreganprize_fa

کانال انگلیسی:

https://t.me/mehreganprize_eng

شماره همراه (شبکه‌های اجتماعی):

989309127217+

صندوق پستی 555-19615

(تهران، اداره پست تجریش)

