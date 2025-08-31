خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیت سینماها در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود

بلیت سینماها در روز ملی سینما نیم‌بها می‌شود
کد خبر : 1680438
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی خانه سینما مصوبات جدید شورای صنفی نمایش را اعلام کرد

به گزارش ایلنا، این جلسه با حضور مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری و مجتبی بهزادیان (نمایندگان انجمن سینماداران)، مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، و نماینده‌ای از سازمان سینمایی و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف، مصوبات زیر به تصویب رسید:

شورای صنفی نمایش در راستای ترویج فرهنگ سینما و افزایش استقبال عمومی، مقرر کرد که به مناسبت روز ملی سینما (جمعه ۲۱ شهریور ماه)، بلیت سینماهای سراسر کشور به صورت نیم‌بها عرضه می‌شود.

مقرر شد فیلم سینمایی «شاه نقش» پس از انیمیشن «یوز» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با پخش راه عرفان اکران شود.

مقرر شد فیلم سینمایی «قسطنطنیه» پس از فیلم «مرد عینکی» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و با پخش شایسته فیلم اکران شود.

همچنین مقرر شد فیلم سینمایی «گوزن‌های اتوبان» پس از فیلم «زن و بچه» به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو و با پخش شایسته فیلم اکران شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر