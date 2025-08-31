«سید احد میکائیل زاده» مدیر عامل فرهنگ فیلم تهران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، «سید جمال هادیان طبایی زواره» با حکمی «سید احد میکائیل زاده» را به عنوان مدیر عامل شرکت فرهنگ فیلم تهران منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«جناب آقای سید احد میکائیل زاده»

آشنایی و تجربه و تبحر جنابعالی در حوزه محتوای تصویری و تجربیات ارزشمند در حوزه سینمای ایران، مستند حکمی است که براساس آن به عنوان مدیر عامل «فرهنگ فیلم تهران» منصوب می‌شوید.

«حرکت در مسیر اهداف راهبردی انتشارات علمی و فرهنگی»، «همکاری نزدیک و تعامل سازنده با اهالی سینما» و «ایجاد سینمای اقتباسی با موضوع تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران» به عنوان بخشی از خواسته‌های انتشارات علمی و فرهنگی از مدیر عامل شرکت فرهنگ فیلم تهران است.

سید احد میکائیل زاده مدیر و فعال فرهنگی است. در کارنامه فعالیت‌های فرهنگی و مدیریتی میکائیل زاده، مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مدیر عامل شرکت پارس آوات، مدیر ارتباطات و داور جشنواره‌های فجر، کودک و نوجوان اصفهان، مقاومت، سینما حقیقت، فیلم زنان، کوثر، جایزه مصطفی و تهیه کننده فیلم‌های کوتاه، مستند و سردبیر مجله‌های هنری به چشم می‌خورد.

