اکران و نقدِ «زندگی چاک» در سینما اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم سینمایی «زندگی چاک» (The Life of Chuck) یک فیلم درام علمی-تخیلی و محصول سال ۲۰۲۴ از سینمای ایالات متحده، به‌کارگردانی مایک فلنگن است که براساس داستان کوتاهی به همین نام از مجموعه‌ی «اگر خون بریزد» نوشته‌ی استیون کینگ ساخته شده.

فیلم در سه پرده‌ی مستقل اما به‌هم‌مرتبط، زندگی چاک را از مرگ تا کودکی مرور می‌کند. جهانی در حال فروپاشی، یک کارمند تنها و کودکی در خانه‌ای اسرارآمیز؛ همه این‌ها چهره‌های متفاوت یک انسان‌اند که با مرگش، دنیا هم آرام می‌میرد.

در میز نقد این نشست، حمیدرضا رنجبرزاده، نویسنده و منتقد سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

