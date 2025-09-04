به گزارش خبرنگار ایلنا، خبرگزاری «سی‌ان‌ان» در آخرین گزارش خود (طی روزهای گذشته)، به وضعیت اسفناک و فاجعه‌بار غزه در شرایط قحطی پرداخته است.

در ابتدای این طلب، آمده است: گالری عکس‌های این گزارش، شامل تصاویری تکان‌دهنده است که تماشای آنها برای همه مناسب نیست. موضوع دیگر اینکه، برخی از توضیحات زیر عکس‌ها به‌روزرسانی شده تا اطلاعات جدیدی درباره وضعیت برخی افراد حاضر در تصاویر، منعکس شود. بعید نیست تعدادی از این افراد مورد آسیب قرار گرفته‌ باشند! یا بر اثر قحطی یا حملات اسرائیل جان خود را از دست داده‌ باشند.

یک دختر فلسطینی که از سوء تغذیه رنج می‌برد، در حین دریافت درمان در بیمارستان انجمن دوستان بیمار در شهر غزه در ۲۲ ژوئیه، دور بازویش اندازه گیری می‌شود. (مجدی فتحی/نورفوتو/گتی ایماژ)

فلسطینیان با کیسه‌های آرد پس از ورود کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به شمال غزه از گذرگاه مرزی زیکیم در ۲۷ ژوئیه راه می‌روند. (مجدی فتحی/نورفوتو/رویترز)

قحطی در غزه به اوج خود رسیده!

بنا بر گزارش سازمان ملل متحد که در تاریخ ۲۲ اوت منتشر شد، بخش‌هایی از غزه رسماً درگیر «قحطی انسان‌کش» هستند.

در این گزارش که توسط «IPC» / «طبقه‌بندی مرحله‌ای امنیت غذایی یکپارچه»، منتشر شده، آمده است:

«از آن‌جا که این قحطی کاملاً جدی است، می‌توان آن را متوقف کرد. زمان بحث و تعلل گذشته است؛ گرسنگی هم اکنون وجود دارد و به سرعت در حال گسترش است. هیچ‌کس نباید تردید کند که واکنش فوری و گسترده ضرورت دارد.»

یک پسر فلسطینی به سمت بسته‌های کمکی می‌دود که در ۱۲ آگوست از یک هواپیما در دیرالبلح، غزه به پایین پرتاب شده است/ (رمضان عابد/رویترز)

کمک‌های بشردوستانه در ۲۷ جولای بر فراز شهر غزه پرتاب می‌شود. طرفداران پرتاب هوایی می‌گویند که این روش می‌تواند به عنوان وسیله‌ای کمکی برای رساندن کمک به مناطق صعب‌العبور در مدت زمان کوتاه عمل کند. اما سازمان‌های حقوق بشر بارها این روش را به عنوان راهی ناکارآمد برای رساندن کمک به فلسطینی‌ها در غزه محکوم کرده‌اند، زیرا در گذشته پالت‌های حامل لوازم، فلسطینی‌ها را زیر گرفته‌اند. (ساحر الغره/نیویورک تایمز/رداکس)

واکنش اسرائیل به گزارش IPC

«COGAT» / «هماهنگی امور دولتی در کشورها» که نهاد اسرائیلی مسئول توزیع کمک‌ها در غزه محسوب می‌شود، پیش از انتشار گزارش « IPC» آن را رد کرد و مدعی شد این گزارش «بر پایه داده‌های ناقص، جانبدارانه و اطلاعات سطحی منتشر شده از سوی حماس» است!

نجوی حسین حجاج، ۶ ساله، در شهر غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برد. به گزارش نیویورک تایمز، او به دلیل بیماری مری به غذاهای مخصوصی نیاز دارد. سفارت اردن با خانواده وی تماس گرفته تا نجوی را برای دریافت مراقبت‌های پزشکی به خارج از کشور منتقل کند. (Saher Alghorra/The New York Times/Redux)

فلسطینیان در حالی که کمک‌های بشردوستانه در ۱۶ ژوئن می‌رسد، به سمت یک نقطه توزیع در شمال غربی شهر غزه می‌شتابند. یک کاروان کامیون بسته‌های غذایی را وارد این منطقه کرد. (ساحر الغره/نیویورک تایمز)

خشم جهانی نسبت به گرسنگی در غزه

با گذشت نزدیک به دو سال از جنگ در غزه، اسرائیل در مواردی ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه ویران‌شده را محدود یا کاملاً متوقف کرده است. آنچه جای تعجب دارد این است که آنها می‌گویند این حماس است که کمک‌های غذایی و دارویی را سرقت می‌کند!

به گفته وزارت بهداشت فلسطین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون صدها نفر که بیشتر آن‌ها کودک هستند، بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست داده‌اند.

فلسطینیان برای جمع آوری کمک‌های بشردوستانه که در ۱۴ اوت با چتر نجات در غزه پرتاب شده بود، تلاش می‌کنند. (جهاد الشرافی/AP)

یک دختر آواره فلسطینی در حال نوشیدن یک جرعه سوپ عدس است که در یک نقطه توزیع غذا در شهر غزه در ۲۵ ژوئیه دریافت کرد. (عمر القطاع/خبرگزاری فرانسه/گتی ایماژ)

تجمع مردم در شهر غزه در حالی که فلسطینی‌ها منتظر دریافت مواد غذایی توزیع شده توسط یک موسسه خیریه در ۲۲ ژوئیه هستند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که قحطی در حال وقوع است و ۷۰.۰۰۰ کودک در غزه نیاز به درمان فوری سوء تغذیه حاد دارند. (علی جدالله/آنادولو/گتی ایماژ)

یک زن به دلیل نبود گاز پخت و پز در غزه در ۲۳ آوریل، نان را روی آتش آماده می‌کند. (ساحر الغره/نیویورک تایمز/رداکس)

درخواست فوری سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی/یک بیانیه‌ دیگر

در ماه ژوئیه امسال، بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و از اسرائیل خواستند: محاصره غزه را پایان دهد، و جریان کامل غذا، آب آشامیدنی و دارو را برقرار کند، و با آتش‌بس موافقت کند.

در این بیانیه که به امضای سازمان‌هایی چون پزشکان بدون مرز (MSF)، «نجات کودکان» و شورای پناهندگان نروژ رسید، آمده است:

«هر روزی که کمک‌ها به‌طور پایدا ر وارد غزه نشود، به معنای مرگ شمار بیشتری از مردم بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری خواهد بود. کودکان در حالی از گرسنگی می‌میرند که وعده‌ها همچنان در راهند و هرگز نمی‌رسند.»

سما مطر، زنی است که در قحطی قطعه فرزندش مورد سوء تغذیه قرار گرفته است. فرزندش امیر دچار فلج مغزی است و حال با وجود قحطی اوضاع بغرنجی پیدا کرده است. او و خانواده‌اش در مدرسه‌ای در غزه پناه گرفته‌اند/ (محمود عیسی/رویترز)

یک زن آواره فلسطینی در بحبوحه کمبود مداوم غذا در غزه، در حال آشپزی است. (داوود ابوالکاس/رویترز)

محمد المتوّق، کودک ۱۸ ماهه فلسطینی که مشکلات پزشکی دارد و نشانه‌های سوءتغذیه در او دیده می‌شود، روی تشکی داخل چادری در اردوگاه آوارگان الشاطی در غرب شهر غزه در ۲۵ ژوئیه دراز کشیده است. (مجدی فتحی/نور فوتو/گتی ایمیجز)​

هواپیمایی در ۲۷ جولای کمک‌های بشردوستانه را بر فراز غزه پرتاب می‌کند. رئیس آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی این پرتاب‌ها را «حواس‌پرتی» خواند و گفت که آن‌ها کار کمی برای کاهش رنج در این منطقه محصور انجام خواهند داد. (داوود ابوالکاس/رویترز)

اتهامات اسرائیل به حماس

اسرائیل بارها توقف ورود کمک‌ها را به حماس نسبت داده و مدعی شده این گروه کمک‌ها را سرقت و از آن سود می‌برد. حماس این ادعا را رد کرده است.

اسرائیل می‌گوید به میزان کافی کمک وارد غزه می‌کند، اما سازمان‌های امدادی و بسیاری از کشورهای غربی تأکید می‌کنند که میزان غذایی که تحت کنترل شدید اسرائیل به دست مردم غزه می‌رسد، تنها بخش کوچکی از نیاز واقعی است.

مصعب الدبس، یک پسر ۱۴ساله فلسطینی که از سوءتغذیه رنج می‌برد، در تاریخ ۲۲ جولای روی تختی در بیمارستان الشفا در شهر غزه دراز کشیده است. به گزارش آسوشیتدپرس، او پس از حمله هوایی در ماه مه که منجر به آسیب شدید سرش شد، تا حد زیادی فلج شده است. او به یک فرمول غذایی ویژه برای تغذیه با لوله نیاز دارد که بیمارستان آن را ندارد. (داوود ابوالکاس/رویترز) ​

فلسطینی‌ها منتظر غذایی هستند که در ۲۵ ژوئیه توسط یک سازمان خیریه در شهر غزه توزیع شد. (محمود ابو حمده/آنادولو/گتی ایماژ)

فلسطینیان کیسه‌های آرد را که از یک کاروان کمک‌های بشردوستانه در ۲۷ ژوئیه به شهر غزه رسید، حمل می‌کنند. (عبدالکریم حنا/AP)

در پایان

«طبقه‌بندی مرحله‌ای امنیت غذایی یکپارچه» (IPC) سیستمی بین‌المللی برای ارزیابی میزان ناامنی غذایی و قحطی است که توسط سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حمایت می‌شود.

قحطی «انسان‌ساخت» به شرایطی گفته می‌شود که نه بر اثر خشکسالی یا بلایای طبیعی، بلکه در نتیجه سیاست‌ها، درگیری‌ها یا محاصره‌های عمدی ایجاد شده است.

فلسطینیان برای دریافت کمک در بیت لاهیا، غزه، در ۱۷ ژوئن

محمد زکریا ایوب المتوق، کودکی در شهر غزه، در ۲۱ جولای نگهداری می‌شود. او دچار اختلال عضلانی است که نیاز به فیزیوتراپی و تغذیه تخصصی دارد و با بدتر شدن وضعیت انسانی به دلیل حملات مداوم اسرائیل و محاصره، با سوءتغذیه تهدیدکننده زندگی روبرو است. او که از ۹ به ۶ کیلوگرم (تقریباً ۲۰ به ۱۳ پوند) رسیده است، برای زنده ماندن در یک چادر تلاش می‌کند. (احمد جهاد ابراهیم الارینی/آنادولو/گتی ایماژ)

فلسطینی‌ها بسته‌های مواد غذایی اهدایی را که در یک نقطه توزیع در شمال غربی شهر غزه در ۱۶ ژوئن دریافت کرده‌اند، حمل می‌کنند. (Saher Alghorra/The New York Times/Redux)

