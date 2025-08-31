مداخلات گسترده در عرصه و حریم تئاتر شهر، سیلی است بر صورت اهل فرهنگ

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، تئاتر شهر در میان فضای زنده شهری تهران بیش از آنکه از سرزندگی و پویایی برخوردار باشد؛ دارد تبدیل به یک سازه فرتوت و بی‌پناه در گوشه‌ای از شهر تهران می‌شود که در اثر مداخلات بی‌رویه مدیران شهری در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته است. چراکه در دهه‌های اخیر اتفاقات کمی برای این سازه مهم تاریخی رخ نداده است.

کارشناسان میراث‌فرهنگی معتقدند، حتی کشیدن حصار حلبی پیرامون این محوطه‌ هم نتوانسته فضای بهم ریخته و مغشوش محوطه تئاتر شهر را آرام کند.

«اسکندر مختاری» پژوهشگر میراث‌فرهنگی و معماری معتقد است: مداخلات غیراصولی در عرصه و حریم سازه تئاتر شهر در وهله نخست باعث اخلال در عملکرد تئاتر شهر می‌شود و اخلال به طور مداوم دارد خود را نشان می‌دهد.

به گفته این پژوهشگر میراث‌فرهنگی، یک روز شاهد جولان انبوه دست‌فروش‌ها، کبابی و جگرکی‌ها در محوطه تئاتر شهر هستیم، روز دیگر می‌بینیم نگهبان نمی‌گذارند و معتادان در آنجا اتراق می‌کنند. یک روز یک ساختمان بی‌قواره سیمانی در پارکینگ ساخته می‌شود و روز دیگر دهانه مترو، حریم این بنای با ارزش تاریخی را می‌شکافد. یک روز نخاله‌ ساختمانی را در محوطه انباشت می‌کنند و روز دیگر در آن غرفه‌های متعدد با کاربری‌های متفاوت راه‌ می‌اندازند.

مختاری معتقد است، تمام اتفاقات و مداخلاتی که در عرصه و حریم تئاتر شهر رخ می‌دهد کاملا عملکرد تئاتر شهر را مختل می‌کند و حتی کشیدن حصار هم باعث نشده تئاتر شهر ایران رنگ آرامش را ببیند.

او معتقد است، اتفاقی که برای تئاتر شهر رخ می‌دهد درواقع سیلی بر صورت اهل فرهنگ است وگرنه مگر می‌شود این حجم دخل و تصرف در یک سازه تاریخی و فضای هنری مرکز شهر تهران صورت بگیرد و صدای کسی در نیاید.

کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند، وضعیت تئاتر شهر بسیار بغرنج شده و هر چه می‌گذرد این بنا با مشکلات و چالش‌های مختلفی دست و پنجه‌ نرم می‌کرد مداخلات گسترده در محوطه این بنای ارزشمند تاریخی از یک سو، فرسودگی سازه تئاتر شهر نگرانی‌ها را نسبت به این اثر تاریخی شهر تهران بیش از پیش کرده است.

براساس گزارش‌ها، همین چند وقت پیش بود که پیشانی سقف سالن اصلی آن براساس ساخت دکور برای یکی از نمایش ها فروریخت و هر بار هم بر اثر بارش باران بخش‌های مختلفی از آن دچار آسیب‌های جدی می‌شود.

این درحالی است که اطراف مجموعه تئاتر شهر نیز دستخوش یکسری نابسامانی‌های اجتماعی و فرهنگی شده و هر رهگذری به محض ورود به محیط پیرامونی این ساختمان ، با صحنه هایی به دور از شان هنر و اخلاق روبرو می شود.

کارشناسان میراث‌فرهنگی معتقدند، این بنای تاریخی باید هر چه سریعتر استحکام‌بخشی شود درحال حاضر نیز این اثر تاریخی دارای پرونده و شماره ثبت ملی است و از همین‌رو، تمام ارگان‌های شهری باید برای حفاظت از آن اقدام عاجل انجام دهند.

