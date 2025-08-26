فیلم سینمایی «آهو» نامزد دریافت جایزه جشنواره یونیورسال آمریکا شد
فیلم سینمایی «آهو» بهعنوان نامزد دریافت جایزه در نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم یونیورسال انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «آهو» به کارگردانی هوشنگ گلمکانی و تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی و نویسندگی و بازی سپیده آرمان توسط هیئت داوران بهعنوان نامزد دریافت جایزه در نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم یونیورسال انتخاب شد.
گفتنی است این فیلم پیش از این جایزه بهترین بازیگر نقش اول بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم کازان روسیه را به خود اختصاص داده بود.
فیلم «آهو» محصول سال ۱۳۹۹ است. علی مصفا، حامد کمیلی، سهیلا رضوی، رضا یزدانی و رضا کیانیان از دیگر بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم پیش از این نیز در جشنوارههای بینالمللی دیگری مانند جشنواره فیلم مسکو، جشنواره فیلمهای آسیایی-اروپایی لندن (ECG)، جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ، جشنواره فیلمهای اول دهمین دوره جشنواره سریلانکا و همچنین بخش مسابقه سومین دوره جشنواره سینمایی جهان در کلکته هند نیز حضور داشته است.
موسسه «هنر هفتم» پخش جهانی فیلم «آهو» را برعهده دارد.
گفتنی است این جشنواره از ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در آمریکا برگزار میشود.