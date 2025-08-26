خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید از موزه‌ها برای زنان باردار رایگان شد

بازدید از موزه‌ها برای زنان باردار رایگان شد
کد خبر : 1678449
لینک کوتاه کپی شد.

معاون میراث‌فرهنگی گفت: بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراث و اماکن تاریخی تحت پوشش وزارت میراث‌فرهنگی برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر و بانوان باردار به همراه یک نفر رایگان است.

به گزارش ایلنا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ بازدید از تمامی موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر و همچنین زنان باردار به همراه یک نفر همراه، رایگان خواهد بود.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، خانواده‌های مشمول می‌توانند بدون محدودیت زمانی از این امکان بهره‌مند شوند. همچنین مدیران موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی موظف‌اند تسهیلات لازم از جمله مسیرهای ویژه، نوبت‌دهی آسان و خدمات تسهیل‌گر را برای خانواده‌های پرجمعیت و زنان باردار فراهم کنند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از مسئولیت فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه است، اظهار داشت: جوانی جمعیت مأموریتی ملی است و بخش فرهنگ در خط مقدم حمایت از خانواده‌ها قرار دارد. اجرای این طرح گامی عملی در راستای مشارکت گسترده‌تر خانواده‌ها در بهره‌مندی از میراث ارزشمند کشور خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور