به گزارش ایلنا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور اعلام کرد: در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ بازدید از تمامی موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر و همچنین زنان باردار به همراه یک نفر همراه، رایگان خواهد بود.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، خانواده‌های مشمول می‌توانند بدون محدودیت زمانی از این امکان بهره‌مند شوند. همچنین مدیران موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی موظف‌اند تسهیلات لازم از جمله مسیرهای ویژه، نوبت‌دهی آسان و خدمات تسهیل‌گر را برای خانواده‌های پرجمعیت و زنان باردار فراهم کنند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از مسئولیت فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه است، اظهار داشت: جوانی جمعیت مأموریتی ملی است و بخش فرهنگ در خط مقدم حمایت از خانواده‌ها قرار دارد. اجرای این طرح گامی عملی در راستای مشارکت گسترده‌تر خانواده‌ها در بهره‌مندی از میراث ارزشمند کشور خواهد بود.

