به گزارش ایلنا، کتاب‌های «عشق کافه کوچکی است» از محمود درویش و «زنی در من قدم می‌زند» با ترجمه یدالله گودرزی تجدید چاپ شدند. «عشق کافه کوچکی است» دومین مجموعه از سه مجموعه شعری است که گودرزی، شاعر و مترجم، از محمود درویش (شاعر فلسطینی) به فارسی برگردانده است. این مجموعه اکنون در کمتر از دو سال به چاپ سوم رسیده است.

پیش از این، «وطن من چمدان است» سروده محمود درویش با ترجمه گودرزی به چاپ سوم رسیده بود و او امسال مجموعه «باران، نامه‌ای عاشقانه است» از این شاعر را نیز به بازار کتاب عرضه کرده بود.

همچنین کتاب «زنی در من قدم می‌زند» از سروده‌های نزار قبانی به چاپ پنجم رسید که نشان از استقبال پرشور مخاطبان از آثار این دو شاعر فلسطینی و سوری دارد.

این آثار توسط انتشارات گویا منتشر شده و هم‌ اکنون در دسترس علاقه‌مندان است.

