کنسرت قربانی، ۳ شب تمدید شد

نخستین اجرای دور جدید کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی برگزار و این کنسرت برای ۳ شب دیگر تمدید شد.

به گزارش ایلنا،  نخستین شب دور جدید تور کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در تهران، شب گذشته دوشنبه سوم شهریور ۱۴۰۴ در فضای باز مجموعه آزادی تهران برگزار شد.

 قطعه «نیست شو» با شعری از مولانا و آهنگسازی حسام ناصری،  «بوی گیسو» با شعری از واقف لاهوری و آهنگسازی حسام ناصری و «هم گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری،،  «۱۱ ماه و ۲۹ روز و چند هزار ساعت» با شعری از احسان افشاری و آهنگسازی محمد زرنوش «خیال خوش» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری و «شیدا» با شعری از غلامرضا طریقی و آهنگسازی حسام ناصری در این کنسرت اجرا شدند.

سپس قربانی قطعه «هنوز عشق تو» در دستگاه ماهور با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی حسام ناصری را خواند و پس از آن قطعه بی‌کلام شوشتری توسط نوازندگان به اجرا در آمد. 

 قطعه «مست عشق» با شعری از مولانا و آهنگسازی حسام ناصری، «مرا ببخش» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی حسام ناصری، «بی گناه» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری، «در زلف تو آویزم» با شعری از امیرخسرو دهلوی و آهنگسازی حسام ناصری، «پل» با شعری از احمد امیرخلیلی و آهنگسازی حسام ناصری و «پرواز قوها» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری اجرا شد.

کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در فضای باز مجموعه آزادی تهران برای ۳ شب دیگر ۸، ۱۰ و ۱۱ شهریور تمدید شد. بلیت‌فروشی از ساعت ۲۰ امروز سه‌شنبه در سامانه ایران تیک به نشانی www.irantic.com آغاز می‌شود.

