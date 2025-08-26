فراخوان هشتمین دوره جایزه بهترین کتاب موسیقی منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی خانه موسیقی ایران، فراخوان هشتمین دوره جایزه دو سالانه بهترین کتاب موسیقی منتشر شد. این جایزه که با هدف حمایت و معرفی آثار برتر مکتوب در حوزه موسیقی برگزار می‌شود، پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ هفتمین دوره خود را پشت سر گذاشت.

بر اساس این فراخوان، خانه موسیقی ایران پس از بررسی و داوری کتاب‌های منتشرشده در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، برترین آثار را در بخش‌های زیر انتخاب خواهد کرد:

۱- تألیف (شامل):

– آموزشی

– پژوهشی

– تاریخ موسیقی

۲- ترجمه

هر یک از این بخش‌ها یک برگزیده خواهد داشت و در مجموع چهار کتاب به‌عنوان بهترین آثار معرفی می‌شوند.

علاقمندان شرکت در این رقابت می‌توانند پس از تکمیل فرم ثبت‌نام که به پیوست است؛ تا پایان شهریور ماه سال جاری یک نسخه از اثر خود را به دبیرخانه جشن موسیقی به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، نبش خیابان جمالزاده شمالی، پلاک ۲۷۰، خانه موسیقی ایران، کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۳۸۱۱ ارسال کنند.

همچنین شماره تماس ۰۲۱-۶۶۵۷۶۲۲۴ پاسخگوی پرسش‌های متقاضیان خواهد بود.

برگزیدگان، دی‌ماه سال جاری همزمان با برگزاری مراسم بیست‌ویکمین شب موسیقی خانه موسیقی ایران معرفی خواهند شد.

فرم شرکت در هشتمین دوره جایزه دوسالانه کتاب موسیقی در لینک پایین صفحه

